婦聯會北市分會加發12個月薪 優退再回聘

2018-08-14

2月被認定附隨組織之際大撒錢

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會查出，今年二月婦聯會被認定為國民黨附隨組織之際，婦聯會北市分會竟派人至中信銀領出近四百萬元存款，發出兩百四十萬元給五名分會員工，原班人馬比照總會獲加發十二個月薪優退後再全數回聘，並未退休或裁員。另，婦聯會六月申報的財產資料，其中一筆台北市分會名下不動產，出現「取得價額」高出十倍多、與事實不符的亂報情況。

黨產會委員表示，北市分會是婦聯會最有錢的分會，坐擁三．一億元資產，總幹事蘇龍華及四名員工一律不分年資多寡，領到十二個月優退再回聘原薪。

據了解，政戰畢業的蘇女，曾擔任政戰學校婦聯分會總幹事，退役後被夫人們一路提拔，當上北市分會主委、華夏婦女文教基金會董事長、婦聯會常委。

黨產會發現，婦聯會離譜之事還不只這一樁。今年六月所申報的財產資料，其中一筆台北市分會名下不動產，出現「取得價額」高出十倍多、與事實不符的亂報情況。

婦聯會申報資料顯示，登記在北市分會名下，位於北市延平南路八十五號「城中大樓」七、八樓辦公廳舍，土地登記時間為一九六八年，取得價額四六八五萬餘元；但黨產會之前調到的台灣省政府、省議會公函載明，實際價購總金額四○四萬多元，婦聯會申報數字有明顯出入。

黨產會查出，婦聯會北市分會能擁有這塊延平南路房地，乃一九六七年經台灣省政府及省議會同意，由婦聯會向省政府出資的台灣人壽公司購入，土地依一九六六年八月之公告現值七折計算，當年賣價不過四百多萬元。

據北市分會資產負債表，中信銀存款還剩六五二五萬元，但「城中大樓」兩層樓加上士林芝山的建物，固定資產價值二．四億元。黨產會委員透露，婦聯會買下延平南路房舍沒幾年，一九七二年台灣證券交易所就遷至該樓層辦公多年，是否出現黨國「包租公」情形，未來將進一步調查。

黨產會委員強調，根據黨產條例規定，政黨、附隨組織或其受託管理人應申報之財產，經黨產會調查認定有故意，或重大過失隱匿、遺漏，或對於重要事項為不實說明者，該財產推定為不當取得財產，未來若認定為不當黨產，將收歸國有。