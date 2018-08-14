丁營 打造智囊團 重新整隊

2018-08-14

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中民調起伏，甚至幾度落後台北市長柯文哲，丁昨證實國民黨主席吳敦義將於明天派國民黨秘書長曾永權、組發會主委李哲華進駐選戰團隊，再加上馬、郝競選市長時的組織戰操盤手、現任市黨部主委黃呂錦茹，國民黨在台北市已重新整軍。

日前傳出吳敦義將為丁守中組織PK小組遭拒，但丁陣營否認。目前在選戰決策上，丁守中採智囊團模式，也就是由核心團隊決定選戰策略，主要成員包括黃呂錦茹、立委王育敏、立委柯志恩、前立委黃德福、前立委孫大千及媒體人唐湘龍等都屬於選戰核心成員。

吳敦義派曾永權、李哲華加入

前總統馬英九多次與丁一同出席活動力挺，前行政院長張善政擔任選戰團隊主委，雖為無黨籍，但張在馬總統任期擔任最後一任行政院長；王育敏也是「馬家軍」，是國民黨政論節目攻防戰主將，也擔任丁競選團隊總幹事。

前台北市長郝龍斌更是一路力挺，黃呂錦茹過去為馬市府時期的環保義工大隊大隊長，郝龍斌提拔黃擔任八年民政局長，與馬、郝兩人淵源深，馬、郝選戰時皆擔任組織戰操盤手，現在更隨丁守中勤跑基層。另外，前勞動部長、郝市府副市長陳雄文負責統籌丁守中政策白皮書；郝市府文化局長劉維公也協助丁守中團隊操作青年、網路宣傳。

黃呂錦茹表示，國民黨中央已指派曾永權、李哲華進駐丁競選團隊，顯示吳敦義對台北市長選戰的重視；另外吳敦義非常重視土壤液化及防災型都更議題，曾經向前內政部長李鴻源請益，希望李可以出馬協助丁。