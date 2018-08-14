柯營 海選十三人 完成佈陣

2018-08-14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕四年前，在民進黨選戰團隊全力支援下，柯文哲打贏選戰當選台北市長；四年後，柯綠分手，柯自組班底，以海選模式自一千八百多份履歷中選出十三人，組成選舉戰隊，另還自北市府大量借將，包含近期爆紅的市府專員「學姊」黃瀞瑩。柯文哲競選辦公室表示，政策官網預計於八月中下旬上線，規劃用生活化、圖像化的方式宣傳政策。

向市府大量借將 「學姊」也入選

柯文哲核心幕僚市府顧問蔡壁如、民進黨籍台北市民政局長藍世聰和副市長陳景峻等人，雖未加入競辦，但仍舉足輕重，宣揚市政成績全力替柯護航。

柯文哲也以海選方式打造競選團隊，選出包含發言人、Vloger社群經營、隨行及組織營運人員、議題論述文稿人員以及活動企劃人員等十三人。

根據規劃，發言人團隊由市長室發言人林昆鋒、前北市府副發言人林筱淇領軍，搭配兩位海選發言人楊笙、蔡峻維。林昆鋒預計十五日起向市府請假，九月一日正式到競選辦公室報到。

據透露，林昆鋒、林筱淇主打政治攻防；蔡峻維因曾任北市府都發局約聘幫工程司，將負責公宅、都更等政策說明；具醫學背景的楊笙，將結合專長和過去在老人安養中心服務等經驗，包辦社福議題。

至於社群和新聞輿情分析，依舊由柯文哲競選辦公室○○一號（第一位）成員柯昱安操刀。柯昱安表示，隨著選戰逼近，在柯文哲的形象呈現上，「會儘量避免太過綜藝化」，將集中在政策論述、議題分析等面向，並按月份規劃主題，例如近期就是以「老福」政策為主。

據了解，柯文哲愛將邱昱凱負責網路；至於綠色和平電台董事長陳雨鑫，也悄悄幫柯布局選戰。