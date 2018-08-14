姚營 姚人多跨刀 主掌文稿

2018-08-14

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智選情低迷，黨中央為力挽狂瀾，姚的競選團隊近日加入亮眼生力軍、總統首席文膽、現任海基會秘書長姚人多，日後文稿發言、社群媒體由其操刀；另一位曾任總統幕僚的林德訓也將正式進駐，展現蔡總統力挺。姚昨也宣布邀請所有黨籍台北市議員參選人，擔任競選總部副總幹事，盼能更接地氣，整裝待發衝刺選戰。

黨籍議員參選人 任總部副總幹事

談到姚人多，姚文智昨受訪笑稱他是「姚辦林志玲」（對比有「柯辦林志玲」之稱的林錦昌），並證實姚人多已正式加入選戰團隊，雖在競總沒有具體職位，但他過去是總統首席文膽，未來文稿、文宣、社群媒體等事務就會借重其長才。

姚文智競選團隊發言人洪立齊表示，姚人多進駐團隊之後，林德訓也將正式進駐，象徵新的開始，也會有專業政治幕僚陸續加入，不分派系，全黨力挺姚文智。

至於團隊發言人群，洪立齊表示，首席發言人為民進黨立委吳思瑤，另有台北市議員阮昭雄、立委王定宇，未來也會在適當時機陸續公布新的發言人，「會讓大家耳目一新」。

而姚重啟的臉書專頁也在小編注入新血後一改風格，更即時製作影片，並在嘲諷姚的臉書專頁留言虛心討教，受到讚許。洪立齊說，日前重啟的臉書，原先只有幾個人輪替，人力確實有些吃緊，近日加入新血，目標是「要講大家聽得懂的話」，把較為冗長的政見，轉化成容易理解的論述，與網友互動，也才能激發共鳴。

洪立齊表示，姚文智也邀請台北市所有黨籍議員參選人，擔任競選總部副總幹事，近期也會陸續成立聯合競選總部，更接地氣，串聯在地議員的聲音，讓大家團結一心，共同贏得勝利。