賴揆：嚴防中國介入選舉

2018-08-14

〔記者錢利忠／台北報導〕年底將舉行九合一選舉，最高檢察署昨召開檢、警、調、廉政等高層的首長座談會，行政院長賴清德致詞表示，為達到公平、平安等兩大目標，將嚴格執行查賄，特別要嚴防中國外力的介入，以及黑幫透過政黨名義介入選舉。最高檢會後公布，包括將嚴防境外勢力利用地下匯兌挹注不法資金等十大決議。

檢、警、調、廉高層座談年底選舉查察

賴揆指出，年底選舉同時合併公投案，行政工作複雜，因各種賄選手法層出不窮，或有利用政黨、宗教等名義介入選舉的情況；特別要注意中國外力介入，以及假新聞散布等影響選舉公平的現象，希望相關單位將行政流程做到完美，讓清白參選的有志之士能脫穎而出，為國家社會服務。

法務部長蔡清祥表示，本次選舉有三大不法現象，包括境外敵對勢力介入、幫派利用政黨名義，以金錢及暴力介入、出現造謠、抹黑等不實新聞等，將即時掌握情資並優先處理，若證據確鑿將要求檢察官儘速起訴。另有情資顯示，有候選人或樁腳帶隊去中國，名義上機票雖是自費，但落地後卻又將機票錢還給民眾，已涉賄選，執法者將密切注意。

內政部長徐國勇則說，行政單位會秉持依法行政、行政中立的態度，警察將協助查賄及防制暴力，包括現金買票、走路工、宴請及送禮等不法態樣的情資掌握，警政署已有相關部署。至於有暴力份子透過政黨、宗教及社團名義介入選舉，一定會繩之以法。

中選會副主委陳朝建表示，年底投開票所達一萬六千多個，隨著公投案件數確定後，包括反賄選、打擊假新聞及維持選舉公平等工作，需各單位一起合作。

防止境外勢力 以地下匯兌挹注資金

最高檢公布此座談會達成的十大結論是︰一、查賄不分黨派，堅守程序正義；二、加強查緝黑槍及黑道；三、嚴防境外勢力介入及利用地下匯兌挹注資金；四、注意假新聞透過臉書等社群平台散布，並妥適處理非理性陳抗事件；五、應開記者會澄清不實報導或抹黑；六、在不違反偵查不公開原則下，適時發布已查獲賄選案件；七、注意簽賭及幽靈人口；八、鎖定熱區查賄並規劃延長開票時間所需查察人力；九、隱匿蒐報人資料；十、在競爭激烈且有賄選可能地區，查賄及反賄選宣導雙管齊下。