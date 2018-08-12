拔走東亞青運 中國大搞體育統戰

2018-08-12

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國近期蠻橫拔走我東亞青運主辦權，也出手阻撓我國舉辦的U19橄欖球錦標賽，一方面打壓台灣，另一方面卻在暑假密集舉辦兩岸體育交流賽事，強化「體育統戰」。立委認為，北京只想把台灣鎖在中國，我方應爭取參與更多國際賽事，在國際舞台上爭取表現。

北京在七月十八至廿四日首次舉辦「海峽兩岸體育交流運動會（簡稱海運會）」，號稱有近四千名運動員參加，台灣參賽隊伍由前教育部長吳清基帶隊，共三十九所大學、一千八百多名選手參加。中國國台辦主任劉結一致詞表示，「彼此更親、兩岸更近、中華更強！」不過，在海運會落幕當天，中國就強拔我東亞青運主辦權。

海運會期間，北京招待我方運動員到國家體育總局訓練局與榮譽館，參觀奧運獎盃獎牌與「奧運冠軍榮譽榜」，也安排台灣選手與中國奧運金牌選手合影。

在東亞青運主辦權遭拔後，上海市和台北市體育局主辦的「海峽杯」籃球賽照常舉辦，本月底還將移師上海比賽。由國台辦批准的「第二屆海峽兩岸學生棒球聯賽」也在台中市進行複賽，獎牌還寫「『兩岸』交流、棒球『一家』」，隱含統戰文宣，該比賽年底也將到深圳決賽。

此外，海峽兩岸暨港澳大學生運動交流賽此刻正在中國復旦大學舉行，中國號稱上千人參賽，開幕儀式只見中國的五星旗高掛，不見台灣代表隊的旗幟。

知情官員透露，這些體育活動幾乎與東亞青運主辦權遭拔同時運作，相信北京規劃已久。教育部對中國的「體育統戰」未有警覺，體育署當初還規劃派員參加海運會，也被列為籌備人員，甚至提出海運會明年在台舉辦的構想，被檢討後才喊卡。

民進黨立委蔡適應說，中國的策略是讓台灣走不出國際，只會鎖在中國，兩岸交流不是全部，台灣選手必須多參與國際賽事。而兩岸體育賽事多有落地招待，背後都隱藏統戰目的，並非真正的體育交流，「不然玩的行程怎比體育賽事還多呢？」