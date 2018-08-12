美退伍軍人年會 我國旗國歌亮相

2018-08-12

〔記者羅添斌／台北報導〕中國不斷打壓台灣國際生存空間，引起國際友我組織的不滿，退輔會官員昨天表示，今年六月在泰國舉行的美國海外作戰退伍軍人協會太平洋區會年會，特別在開幕式中安排迎旗儀式，我國國旗與各國國旗依序入場，大會並演奏中華民國國歌，全場與會貴賓齊向我國國旗敬禮，象徵美國海外作戰退協對我國民主自由發展的高度肯定重視。

美國海外作戰退伍軍人協會向來與我國友好，總登記會員人數計約一百七十餘萬人，加上附屬之眷屬會及子弟會等組織會員，總會員人數計約二百餘萬人，加上各國退伍軍人組織對各國政府仍有重要影響力，退輔會積極派員出席相關活動，希望在退伍軍人領域的國際外交上，為台灣爭取更多的國際發展空間。

六月在泰國舉行

退輔會官員出席

官員表示，退輔會副主委呂嘉凱於七月二十至二十九日赴美出席二○一八年美國海外作戰退伍軍人協會年會，並以貴賓身分於外交暨國家安全理事會及年會開幕式致詞。呂嘉凱特別感謝該協會持續給予我國的支持。

官員並指出，今年六月十日至十四日，美國海外作戰退伍軍人協會太平洋區會年會在泰國舉行，退輔會簡任視察王凱珩也以貴賓身分於年會開幕式致詞。王凱珩致詞時，強調台灣地緣戰略重要性，並感謝退協通過支持中華民國決議文，具體體現雙方兄弟情誼。

官員並表示，主辦單位本屆特別在開幕式安排迎旗儀式，中華民國國旗由迎旗手隆重莊嚴地迎入會場，受到與會來賓熱烈歡迎。隨後大會並演奏中華民國國歌，全場與會貴賓齊向我國國旗敬禮，象徵退輔會與美國海外作戰退協間的堅定情誼，以及對我國民主自由發展的高度肯定重視。