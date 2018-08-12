國民黨中央助選團將啟動 前主席都掛名

2018-08-12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨因應今年地方選舉而成立的「中央助選團」，將於本月下旬候選人登記前後正式啟動。根據組發會提出的建議名單，助選團由吳敦義擔任團長，馬英九、連戰、洪秀柱、朱立倫、吳伯雄等歷任前主席掛名譽團長頭銜，另外還設副團長、名譽副團長十餘人及五十多位團員，組發會近期將按名單提出邀請，待選戰逐漸加溫後出擊，在全國各地拉抬藍軍選情。

「中央助選團」副團長包括副主席曾永權、郝龍斌及多位已卸任或即將卸任的縣市長，包括台東縣長黃健庭、新竹縣長邱鏡淳、前台北縣長周錫瑋、前新竹市長林政則、前台中市長胡志強。名譽副團長將邀請前行政院長江宜樺、張善政、毛治國及前立法院長王金平等「院長級人物」擔任。

五十多名團員涵蓋卸任政務官、前立委、現任立委以及親藍的名嘴、學者，組發會依族群背景、專業領域或退休軍公教等功能性考量決定名單。

馬積極輔選 黨內籲勿想2020

雖然「中央助選團」尚未正式成軍，但已有不少人先行動，洪秀柱十日、十一日連續兩天遠赴金門密集為縣長參選人楊鎮浯輔選，周錫瑋也早自掛副團長身分在各地輔選。其中動作最大的仍屬馬英九，在新設基金會同時，全台走透透，甚至主動打電話給地方人士，要求幫忙安排輔選對象與行程，被黨內解讀意在二○二○。

對於馬英九主動積極輔選，黨內人士表達樂觀其成，但也意有所指說，如果牽扯二○二○，那就太遠了，「國民黨當初怎麼進入加護病房的？好不容易才剛從加護病房出來轉到普通病房，年底這關能否調好還不知道，如果躺在病床上，卻想飛天鑽地，那不是癡人說夢？」