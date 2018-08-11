宣傳台灣 府院擬推國際電視廣告

2018-08-11

彰顯台灣是國家 不因中國打壓就在國際消失

〔記者李欣芳／台北報導〕因應中國近來頻頻在國際上打壓台灣，包括逼迫各國航空公司更改台灣名稱，要讓「台灣」名稱消失於國際，據透露，府院規劃展開台灣形象的國際宣傳，特別是構思新的國際宣傳方式，包括研議首度推出台灣形象的國際電視廣告，凸顯台灣在國際上存在的事實，間接彰顯台灣是一個國家，不會因中國打壓「台灣」名稱就在國際上消失。

府院知情官員昨表示，規劃中的國際宣傳，將有別於傳統方式，要進行新的發想，因此，將不會只有燈箱廣告，透過國際媒體推出電視廣告也在構思的範圍，電視台廣告與平面媒體的廣告都列入討論，相關宣傳策略正由國安會統籌規劃。

增加能見度 爭取國際支持

黨政高層指出，由於不少國際友人，包括美國、日本、歐盟等各國政界人士、智庫、學者專家及民間團體代表看到中國在國際上打壓台灣，但在國際間可看到有關台灣的相關資訊與管道並不多，因此訪台期間都向我政府相關部會、高層建議，台灣應加強國際宣傳，而台灣是個民主、自由、多元的社會，國際友人建議政府應多宣傳台灣這樣的特色。

高層表示，政府正思考如何精進台灣的國際宣傳，未來將進一步強化，目前正在進行相關資源的盤點。而因應中國打壓，台灣的國際宣傳策略也是國家安全戰略的一部分，因此由國安會統籌規劃，不過，因國安會平日有許多涉及國安的業務要處理，統籌台灣的國際宣傳應只是現階段的權宜做法。

知情官員說，這一波國際宣傳要不要提及中國粗暴逼迫各國航空公司更改台灣名稱，內部還在討論，未來將在國際上，宣傳、提升台灣整體形象。另外，行政院長賴清德先前已指示針對中國的打壓第一時間要發動國際媒體投書，以爭取國際社會對台灣的支持，未來也會持續發動國際媒體的投書。