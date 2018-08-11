我連5年受邀 美軍法律年會排除中國

2018-08-11

四月星國舉行 國防部法律事務司長林純玫率隊與會

〔記者羅添斌／台北報導〕由美軍主導的環太平洋軍事演習日前結束，這項大型的國際軍演今年並未邀請中國參與，據軍方官員透露，美軍印太司令部每年都會邀請區域內的盟國及友邦召開年度「國際軍事行動暨法律年會」，今年年會已在四月結束，我國受邀與會並與廿餘國的部隊指揮官、官方代表共同出席，但往年都受邀的中國，今年則被排除在外。

美軍邀國防部 派員參訪美軍法學校

軍方官員表示，基於強化美台軍事交流，以及因應未來合作需要，美國陸軍軍法總監皮迪中將特別邀請我國防部，擇期派員參訪美國軍法學校，進一步洽談我國軍法官送訓美國及美台兩國實務合作的交流計畫，藉以了解彼此軍事行動的規範，提升我軍法官處理國際事務的能量。

美軍印太司令部每年都會在其任務轄區區域的國家，召開「國際軍事行動暨法律年會」，並且邀請區域內的國家及友邦與會，我國與美國雖無正式邦交關係，但近五年都連續受邀與會。

軍方官員指出，中國過去都有受邀與會，但解放軍代表在前年的年會上，因為發現我國有代表與會，公開抗議但未獲主辦單位接受，解放軍代表因此集體離席抗議；去年的年會上，中國代表事前就抗議我國與會而不願與會，今年的年會會前作業時，美方乾脆直接排除中國代表團參與的機會。

官員指出，今年度的「國際軍事行動暨法律年會」已在四月下旬於新加坡舉行，我國由國防部法律事務司司長林純玫率隊與會。

與會國家除主辦方美國之外，還包括澳洲、加拿大、日本、南韓、法國、紐西蘭、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡、越南、泰國、蒙古、馬紹爾群島、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、東加王國及索羅門群島等廿餘國的部隊指揮官、軍事法律專家、官方代表及戰略研究機構的專家學者共同出席。