桃嘉市長戰 國民黨鬧分裂》嘉市 蕭淑麗搶票 國民黨將開鍘

2018-08-10

〔記者施曉光／台北報導〕嘉義市議長蕭淑麗退出國民黨參選嘉義市長，衝擊國民黨市長參選人黃敏惠選情，為劃清楚河漢界，嘉義市黨部打算對已於二月宣布退黨的蕭淑麗「補開一槍」，考紀會今將開會處理，連同支持蕭淑麗的嘉義市副議長郭明賓、嘉義市農會理事長劉明澄、嘉義市商業會理事長蔡隆基，都面臨被開除黨籍處分。

據藍營地方消息指出，地方考紀會今將針對蕭淑麗三日成立競選總部時，上台力挺蕭淑麗的郭明賓，以及擔任蕭總部副主委的劉明澄、蔡隆基等帶頭的地方重量級人士，處以黨紀處分。地方黨部原本不打算處理蕭淑麗，但國民黨中央八日到嘉義市召開行動中常會，蕭淑麗不但趁副主席郝龍斌在嘉市眷村票倉「經國新城」宣傳反空污公投案時，跑到現場「插花」，還緊咬黨主席吳敦義，讓地方幹部相當不滿，因此有考紀委員今將提議把蕭淑麗列入考紀案。

對於地方黨部打算鍘蕭，黨中央人士回應，尊重地方黨部的判斷，以後蕭家班就不要再說是國民黨的。

藍營人士指出，蕭淑麗在前主席洪秀柱時擔任副秘書長，為給洪秀柱做面子，曾經拉進一千多名黨員，多數來自「蕭家班」掌握的農會系統，日前一度傳出要以集體退黨方式，幫蕭淑麗造勢，後來又取消，原因在於蕭的選戰策略是要吃藍營選票，不能與國民黨公開決裂。