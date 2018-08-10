菲參訪團 讚我醫療生技

2018-08-10

〔記者黃鐘山、張軒哲、黃旭磊／綜合報導〕菲律賓達沃市副市長伯納德阿爾一行昨天前往中山大學參加「台菲產業連結論壇」，並與業者交流，稱讚我國醫療生技水準值得學習，將協助當地廠商來台取經。菲國與會代表提及，中國在當地投資多未落實，總統杜特蒂失望之餘，對於台灣實質科技技術更具信心。

達沃市是菲律賓總統杜特蒂的家鄉，市長是杜特蒂的女兒，來訪格外引起重視。十四名代表前天抵達高雄訪問四天，一行昨拜會中山大學及南科高雄園區等。 與會代表透露，杜特蒂本月成立工作小組，研議與中國共同開發南海油氣，不過，先前投資多未履行，代表們對台灣實質技術更有信心。

菲怨中投資空包彈 與台合作有信心

促成此次達沃市組團訪高雄的中山大學東南亞中心主任蔡宏政昨指出，中國允諾菲國二百四十億元貸款與投資，大多是空包彈，菲國專家感嘆「我們被中國利用了」，國內亦有所批評，再過年餘菲國又將大選，台灣會是向外合作的選項之一。蔡宏政強調，外交不一定在中央政府的國家層級才能進行。

蔡宏政說，菲國學者認為中國用在台灣、香港的模式，對菲國是無效的，因為中國並不了解菲國的政治運作，反而用菲國最忌諱的天朝模式來「殖民」菲律賓。

蔡宏政︰發展新南向 應在地蹲點了解需求

蔡宏政指出，台菲關係從做朋友開始，以人為本，了解雙方民生需求，提供對方所需。先前曾赴呂宋島北方碧瑤山區咖啡園，與當地咖啡產業合作，新南向政策首先要問「對方需要什麼」，在地蹲點才能了解需求，再盤點台灣有何強項可供參考，規劃合作發展，達到互蒙其利。

他認為，台灣應採取兩個作法與中國區隔，基於菲律賓接近聯邦共治的特色，合作項目應以促進有利雙方發展的公共財為主。因是有利發展的公共財，更可凸顯中國打壓毫無道理。