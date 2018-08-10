企二代成外交推手 林知延出錢出力 為台法搭橋

2018-08-10

記者呂伊萱／專訪

華南銀行副董事長林知延以其板橋林家接班人的背景聞名，但除了企業家身分外，林知延更是台灣外交的幕後推手。他以企業家二代的人脈與財力，積極串聯銀行界、產業界與外交人士，協助台灣拓展對外工作。外交高層透露，林時常協助政府款待外賓，慷慨出錢、出力為台灣搭建舞台，「我們應該珍惜他的努力」。

林知延在友邦及非友邦與台灣的互動中穿針引線，付出最多、也是他個人最感興趣的領域則是台法交流，今年五月更接下法國文化協會（Alliance française de Taïwan）理事長一職。法國文化協會在台灣成立超過三十年，推廣法國文化和語言，林知延是首位完全出身民間的理事長。林知延開玩笑說，「我可能是歷屆理事長中法文最差的」，但他希望能因此鼓勵更多不會法文的人，只要對台法交流有興趣，都能來參加活動。

林知延近日與法國駐台代表紀博偉一同接受本報訪問。兩人年齡相仿，訪問中互動熱絡，不時開懷大笑。林知延直言，他個人對法國一往情深，雖起源是年少時學習法語帶來的嚮往，但因緣際會結識紀博偉，看見他替台法兩邊所做的事情，才是讓他感動、並投身台法交流工作的關鍵。

「人的交流」最重要

紀博偉說，剛開始在經貿場合認識Tommy（林知延），後來發現雙方理念相似。現在是台灣對外合作的「機會之窗」，而國際關係實際是全面性的，政治、經濟、文化並非互相獨立，文化活動會帶來新的生意機會，經濟活動也能推廣文化，其中最重要的基礎則是「人的交流」。兩人在這些觀念上一拍即合，因此有了共同目標—「蓋橋」。

「蓋橋」指為產官學各領域搭建連結的橋梁，透過科技、創新與文化活動，致力於「讓大家彼此認識」，開啟更多合作的可能。林知延對法國文化協會的工作期許也呼應了這種「全面性」；雖名為「文化」協會，不過不侷限於文化。林一一點出九項工作重點，包括美食、時尚、旅遊、藝術、音樂、電影、語言、運動與貿易，都是他推動的內容。

林知延與紀博偉曾共同籌辦法國科技之夜，接下來在台灣還將有幾場盛會登場，包括法國時尚週、白晝之夜與思辨之夜等大型活動。林知延說，他在銀行界本來就有許多人脈，現在將協會視為一個平台，「帶領不同觀眾」來到這個已經穩定、正要擴大發展的平台。紀博偉則以「有遠見的領導者」肯定林知延，兩人同為台法關係注入源源不絕的動能。