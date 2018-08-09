姚辦︰有人「講一套做一套」 高嘉瑜︰支持姚文智

2018-08-09

柯為高抱不平︰不應「尾巴搖狗」把民進黨都拖下水

〔記者周彥妤、郭安家、蕭婷方、沈佩瑤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智競選辦公室發言人洪立齊前天點名黨籍議員高嘉瑜、北市府顧問周榆修，同黨不同心，兩人為市長柯文哲辯護的言論「混淆支持者」，是否考慮退黨？昨洪發聲明，表示他討厭講一套做一套的投機者，相信高不是這樣的人；高嘉瑜則重申支持姚。不過柯文哲為高抱不平，認為不應由發言人講這種話，不該為個人或派系利益，把民進黨都拖下水。

洪立齊前天於政論節目指出，民進黨提名姚文智參選年底市長選戰，高、周兩人不能表面披綠袍，行動卻與黨立場背道而馳，引起熱議；昨他發出三點聲明表示，總統蔡英文三日授旗姚文智，高當天也同台站後方，相信包括高在內的全黨上下，都很清楚民進黨的立場。

高︰黨雖自提人選 不想和柯變仇家

洪說，眼見黨內有些人似乎講一套做一套，心中相當震撼、難過；選舉不能有立場不定、猶疑或投機，要有選擇，並且承擔，「所以我討厭投機的人」。面對這場風波，姚文智昨未出面。

高嘉瑜則重申支持姚，並表示，「若打我，能讓姚文智當選，那也就這樣好了」，但她相信絕不是姚的意思，姚也絕對會挺身「英雄救美」；民進黨雖自提人選，但她不想和柯變仇家，政治不該是噴口水或打烏賊戰。

柯文哲昨出席活動受訪時對此指出，不應由一個候選人的發言人出來講這種話，「就像該是狗搖尾巴，不是尾巴搖狗」，這件事情實在怪怪的，而且最近民調，民進黨內支持柯的還是過半，「難道要把一半民進黨員開除？」

柯文哲強調，不應為個人或派系利益，把民進黨都拖下水，綁架整個黨的利益，連國家利益都受影響；人生不是只有政黨，不太贊成這種黨同伐異的文化，或許政黨政治該捨棄剛性政黨的模式，朝柔性政黨發展，才有利於民主發展。

姚文智臉書粉絲專頁「姚文智翻台北」昨午突然無預警關閉。姚團隊傍晚對外表示，為了盤整臉書，團隊才會自行關閉。消失五小時的粉絲專頁也重新開啟，但歷來貼文全數刪除，封面照及大頭照則改為綠色底，上面寫有Restart.（重啟）的字眼。