2020選總統? 柯︰選的話是意外

2018-08-09

「民進黨裡面有很多朋友 還是可一起做事」

〔記者蕭婷方、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴議會報告明年度總預算時，被議員詢問是否規劃參選二○二○年總統，柯當場回答說，目前沒有規劃要參選總統，但「世事難料，選的話是意外」。

柯文哲日前面對媒體提問是否要選總統，僅模糊回應「世事難料」。北市議員鍾小平昨於議會質詢時，先誇柯文哲近期民調不僅大贏對手民進黨台北市長參選人姚文智與國民黨台北市長參選人丁守中，也勝過蔡英文與賴清德，如果順利連任是否要參選二○二○年總統？

柯文哲表示，目前沒有這種規劃，但「世事難料，如果有選的話是意外」，還建議議員可看電影「武狀元蘇乞兒」；柯還說，希望國家可以穩定，不要搞得亂七八糟。

赴議會備詢 稱國家「風雨飄搖」

鍾小平進一步詢問柯，是否認為現行國家穩定？柯文哲回說，「風雨飄搖」，現在四十至六十歲民眾生活壓力很大。

鍾小平還說，曾有關聖帝君向他託夢，夢中關聖帝君指名要柯選總統，現場還擲筊問「聖意」，第一筊就是聖筊。柯文哲打趣，「孔子有說過，子不語怪力亂神」，還問鍾「是否有練過」？

另外，北市議員汪志冰也詢問柯，是否是民進黨最大敵人？柯回應說，他不是民進黨最大敵人，國民黨才是。

柯強調，他在民進黨裡面有很多朋友，還是可以一起做事，不管喜歡或不喜歡，大家可按照SOP合作。問他身邊民進黨朋友是否越來越少？柯說，沒有，他們只是還沒有浮出來而已啊！