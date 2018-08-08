拉法葉艦定期維修 竟拖13個月

2018-08-08

海軍艦艇修護一延再延

〔記者鍾麗華／台北報導〕審計部中央政府總決算審核報告指出，海軍艦艇修護作業一延再延，其中康定級艦（拉法葉艦）平均遭延十三個月，導致維修間隔長達廿一到廿四個月，成功級、基隆級也被延三個月，濟陽級被延二‧七五個月；而田單、汾陽等艦出廠已逾三年，核備留修比率高達一百％，六年來海軍海事及危安事件十八件，有超過七成二是人為因素。

國防部二○一三年一月修頒國軍主要武器裝備妥善率作業規定，訂定主要武器裝備妥善率，藉以增進裝備保修能力，保持部隊有效戰力。而海軍司令部為維持部頒妥善率及兵力運用，並未依維修週期執行軍艦修護作業，包括康定級、成功級、基隆級、濟陽級等主力戰艦實際維修週期較規定延遲一到十五個月。

審計部舉例，康定級艦應每九個月維修一次、成功級每十一個月、基隆級每十二到十五個月、濟陽級每九個月；但審計部去年調查發現，康定級艦艇距上次維修已有廿一到廿四個月、成功級十二到十五個月、基隆級十三到二十個月、濟陽級十一到十四個月。

報告指出，成功、康定、基隆、濟陽、茄比、劍龍級等主力戰艦「大修」或「廠級入塢維修」核備留修工程共計一○六項，仍有七十八項、七十四％尚未解除列管，其中海豹、田單、汾陽、張騫等艦出廠已逾三年，列管比率高達六十％至一百％；另宜陽、田單、汾陽、張騫等艦維修出廠已逾三年，因待料、技術能量不足等因素，複驗未達測試標準，其中張騫艦高達六十二％。

海事及危安事件 人為因素占七十二％

根據統計，二○一二至二○一七年發生十八起海軍海事及危安事件，其中人為因素十三件、七十二％；無責任（含環境）因素四件、機械因素一件。

國防部解釋，基隆級、成功級、康定級等三型艦已逾中壽期，維修深度需求逐年加深，已要求海軍艦隊指揮部確實依核定交修計畫執行兵力運用；艦艇維修期間，已調整其他艦艇執行相關任務，也會依規定要求所屬加強人員訓練及落實裝備保養，與航安講習。對於核備留修工程與複驗未達測試標準者，也會納管與追蹤。