新南向強心針 菲參訪團今來台

2018-08-08

〔記者黃鐘山、張軒哲／台中報導〕中國對台打壓趨烈，不但外交挖牆腳、逼外籍航空改台灣名稱、剝奪台中東亞青運主辦權，值此外交氛圍低迷之際，長期被視為立場親中的菲律賓，卻有官方色彩濃厚的訪問團今天赴高雄訪問，為新南向政策與外交士氣注入一劑強心針。

菲總統之女指派組團訪高雄

菲律賓總統杜特蒂女兒、達沃市長莎拉杜特蒂指派來台的參訪團，由達沃市副市長伯納德阿爾領軍，成員包括市議員、政治與國際關係學者共十四人，今天抵高雄市進行四天三夜參訪，時值中國運用政治力打壓台灣之際，伯納德一行人格外受到關注。

達沃市地處民答那峨島，人口逾兩百萬，是菲律賓第三大城，市長莎拉杜特蒂是總統之女，政治地位在菲國政壇特殊。為深化我國與東協及南亞國家的產業連結及人才交流，國立中山大學東南亞中心接洽年餘之後，莎拉杜特蒂指派副市長率團參訪高雄。

中山大學東南亞中心主任蔡宏政指出，達沃市和高雄同樣是港都，也是民答那峨島的經貿中心，近年發展科技產業，尋求能源替代方案，副市長伯納德是知名眼科醫師，欲加強菲國醫療設施，此行參訪盼尋求醫療器材、能源設備、食品加工與休閒農業等商業合作機會。

蔡宏政表示，總統府秘書長陳菊於高雄市長任內，就認為新南向政策在城市階層可以有積極的角色與作為，港都高雄與達沃地理環境相似，達沃市對愛河整治、輕軌交通頗為讚許，若要落實「以人為本」的交流，就須把經貿投資建立在良善互利及永續合作的關係。

蔡宏政強調，過去台菲關係良好，菲國一年後將大選，各地方家族政治也互相競爭，台灣能否趁此機會改善雙方關係，為新南向政策找到新出口，值得努力。

達沃參訪團預計拜會高雄市政府、市議會，並將參訪南科園區、太陽光電發電系統，與醫療業者座談，也會體驗高雄先進大眾運輸。