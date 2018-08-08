高嘉瑜讚柯 姚辦點名退黨

2018-08-08

〔記者周彥妤、沈佩瑤、郭安家、楊淳卉／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智選情緊張，民進黨台北市議員高嘉瑜日前卻在政論節目讚揚市長柯文哲，同樣具民進黨籍身分的北市府顧問周榆修，近日也頻上政論節目替柯辯護。姚文智競選辦公室發言人洪立齊昨晚於政論節目，點名兩人言論「混淆支持者」、「最理想的狀態當然是看他們是要退黨，不要掛黨籍」，或者是否移送中評會處理黨籍問題。

高嘉瑜︰團結勿分化 才能勝選

對此，高嘉瑜表示，她一直很努力、一步一腳印，希望為民進黨爭取更多基層，全黨團結才能勝選；此時不應該自我分化、見縫插針，相信「洪的說法不是姚的想法」。她建議，選舉剩不到四個月，應該拿出更好政見，爭取廣大市民的認同。

周榆修表示，民進黨發言人鄭運鵬曾說，留在市政府的黨籍同志，要為市民服務，把市政做好，所以他心安理得為市政辯護。

另外，民進黨籍台北市南港區西新里長邱碧珠日前兩度公開力挺柯文哲，民進黨北市黨部昨召開執委會，決議下屆里長選舉不提名邱，但未開除她黨籍，邱將不能以民進黨籍登記下屆里長選舉。

女里長挺柯 民進黨不提名處分

邱碧珠上月底宴請藍綠陣營里長時，帶著柯文哲逐桌敬茶，更說會堅持支持柯，若民進黨要開除她黨籍，她也是認命了。柯文哲五日舉辦「KP Ladies」見面會，邱再度公開力挺柯，表示「支持會做事的人」。

民進黨北市黨部主委陳正德昨表示，姚文智已獲民進黨提名，如果不處理，有人有樣學樣，或者民進黨籍的民政局長藍世聰往後也這樣做，民進黨要怎麼處理？

陳正德說，各區議員參選人八月底將與姚文智完成聯合競選規劃，議員若公開挺柯，將報請黨中央不予配票，最嚴重會撤銷提名。

藍世聰曾於議會表示「我是支持柯文哲」會幫忙輔選等言論，民進黨執委會將提案議處。藍世聰回應尊重黨中央決定，但黨也要反省。