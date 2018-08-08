小農向蔡訴苦︰柯整天都在選舉

2018-08-08

市集用地申請核准四年 沒一塊地可以用「見柯比見總統還難」

〔記者吳欣恬、沈佩瑤／台北報導〕仰山基金會昨天舉辦「二○一八有機農業論壇」，總統蔡英文應邀到場，但她在參訪場外有機小農市集時，卻遇南澳基因有機農場的農民林興傑向她訴苦，指台北市長柯文哲「每天都在選舉，未協調市集用地」、「申請核准四年，沒一塊地可以用」；蔡英文回應，會請農委會協助解決問題。

小農林興傑向蔡英文抱怨，在台北市申請有機農產市集核准後，至今沒有一塊地可以用來行銷農產品，銷路問題無法解決，「柯文哲每天都在選舉，永遠都在批來批去，不管我們」，「見柯文哲比見總統還難」。

蔡回應︰請農委會解決問題

蔡英文致詞時表示，有機農業生產必須有一定規模，如果規模過小，成本無法負擔，有機農產品行銷的問題也必須克服。她說，剛才聽了很多農民意見，相信農委會主委林聰賢也聽到了，未來在有機農業推展上，尤其都會地區有機農產品行銷問題，會特別請農委會研究，如何讓有機農民可以更直接面對消費者。

蔡英文指出，過去一段時間，農委會積極拓展有機農產品國內外通路，包括學校營養午餐採購國產食材，很多是有機食材，國軍也持續增加採購有機食材。

她指出，目前台灣有機加上友善耕作的耕地面積將近一萬公頃，占國內耕地總面積超過一．二％，在亞太國家當中算不錯，但未來希望有機農業變成台灣的主流農業，目前「有機農業促進法」已通過，短期目標希望二○二○年，台灣有機與友善的農耕面積能達一萬五千公頃。

北市府︰產發局有提供協助

對於小農向蔡英文訴苦，台北市政府發言人劉奕霆表示，經了解該農民自一○三年四月起到一○七年上半年，均有在花博農民市集擺放攤位，另台北市政府產業發展局長期提供農民協助，已協助民間單位與各地小農合作，於北投（北投小農市集）、永康公園（永康小農市集）及牯嶺公園（漫慢小農市集）設置小農市集，皆已獲得土地使用同意及周邊居民認同，開辦至今共展售八十八場次，七一五名農友參與，因小農市集與在地居民生活息息相關，產發局也將繼續致力擔任平台積極提供農民協助。