被爆壓新聞 柯︰電話也不會是我打

2018-08-07

「陰陽稿」爭議又一波

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲去年到中國參加雙城論壇，爆發送國安會講稿有「陰陽稿」爭議，昨又傳出，早在今年六月就有記者發現此事，市府卻打電話施壓媒體高層，並傳柯曾對該記者脫口說出︰「到底我們擺平你了沒有？」該名記者事後已離職。

劉奕霆︰市府未有此行為

柯文哲昨受訪撇清，指「電話也不會是我打，應該去問市府發言人劉奕霆怎麼處理」；劉奕霆則稱市府並未有此行為，不清楚外界為何有此質疑。

柯文哲去年到上海參加雙城論壇，因發表「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」等言論惹議；柯事後接受電視台專訪時卻稱，雙城論壇講稿內容都有送國安會，總統府與國安會則否認曾事先取得柯的講稿。北市府在市議員要求下，本月一日提出書面報告，坦承「初稿」沒有相關字眼，但不道歉，反而再次責怪總統府、國安會已讀不回的態度。

由於傳出六月已有電視台記者發現陰陽稿一事，卻遭市府施壓不得報導，柯文哲昨出席工務局「大灣草圳首部曲」揭幕記者會，會中受訪卻指事涉議會，要先回答議會再處理，「我們還是照ＳＯＰ，議會問就先回答議會，用正式公文回覆。」

媒體追問到底有沒有打電話給媒體高層搓新聞？柯僅繼續大打馬虎眼說，遇到問題就再檢討一下ＳＯＰ看怎麼改，「電話也不會是我打，哈哈，要去問劉奕霆（市府發言人）怎麼處理。」