蔡其昌︰蘇林新派打法 選戰突出重圍

2018-08-07

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院副院長蔡其昌受訪指出，今年縣市長選舉，民進黨面臨執政包袱，但新北市長參選人蘇貞昌、新竹市長參選人林智堅兩人的選戰打法，把選戰中該有的牛肉、政策，以現代的方式表現出來，跟得上時代，這種打法可供黨內其他參選人參考、借鏡。

民進黨執政包袱 疲於防守

過去歷次選舉，民進黨多能主導選戰議題，引領方向，今年受制於執政包袱，民進黨打得很辛苦。蔡其昌分析，因為民進黨執政，今年選舉要防守的面積較大，大家疲於奔命地防守，這部分就占了選舉的八成；另兩成則是黨中央選戰策略的操作，亦即這次選舉主要在於政績攻防，其餘才有出招的空間。

蔡其昌說，在如此艱困的環境下，蘇貞昌與林智堅的選戰打法卻能跟得上時代。參加過蘇貞昌政策發表會及林智堅博覽會的蔡其昌認為，蘇、林兩人把選舉用現代的方式處理，有別於傳統表現方法。例如林智堅用博覽會的方式，把新竹市從古到今的演變，融入其四年政績及對未來新竹市的想法，將新竹市打造成年輕、創新、具未來感的城市，展現其個人，也與新竹市融為一體。

蔡其昌表示，蘇貞昌這次的選戰打法又比林智堅更有意義，因林本就年輕，但蘇的心態勇於接受新事物，不是老派打法，其張力比林智堅更大、更強，足見年紀不是問題，問題是參選人的心態。蘇這次選舉彰顯其是「老縣長、新市長」，有老縣長的經驗，又有新市長的思維，加上競選團隊大量任用年輕人，找到對的選舉幕僚，非常成功，也很不容易。

蔡其昌認為，蘇貞昌「太會選」，即使大環境對他不利，他仍按照自己的步驟打選戰，也拉近與對手的差距，加上他口才本來就好，還結合科技酷炫打法，他認為蘇貞昌的選情「一定有機會」。

蔡其昌指出，參選人當然也可用傳統演講等方式說明自己的政策、政績，但在這個影音時代，難以吸引目光，選民恐怕也沒興趣，老酒、好酒要用新包裝來銷售，吸引不同的人來品嘗，才能歷久不衰。