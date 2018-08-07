首都爭霸 組織戰攻防》姚推聯合競選 抬高人氣

2018-08-07

〔記者周彥妤、蘇芳禾／台北報導〕台北市長選戰倒數三個多月，民進黨台北市長參選人姚文智選情困局尚待突破；總統兼黨主席蔡英文上週授旗後，輔選列車全面啟動，八月底前安排姚與六大選區黨籍議員參選人聯合競選，目前規劃由大安、文山打頭陣，中正、萬華接續，九月前於所有黨籍議員參選人競選總部掛設合體宣傳看板，全力拉抬姚的選情。

市政新菜一道道陸續端出

民進黨台北市黨部主委陳正德指出，姚也將與議員參選人召開聯合記者會，針對市政議題提出針砭，回歸選舉本質，即日起「菜會一道道陸續端出」，力求突破重圍。

對於外傳民進黨多名黨籍議員、里長「投奔敵營」，挺市長柯文哲，陳正德表示，「沒有很多」，或多或少有一個，就是外界知道的一位里長，此事也會看黨部執委會有無意見，但是目前並無其他黨籍議員、里長挺柯。

同志投奔敵營「沒有很多」

陳正德表示，按黨紀規範，所有黨籍議員、里長一體適用，對於黨籍以外候選人，不可以公開言論支持、不能擔任競選職務以及不能站台，違者祭出黨紀，將送中央評議委員會審議，後果包含警告、停權，甚或是參選資格除名。

陳正德說，總統上週授旗給姚文智後，即起啟動「聯合競選」，與每區提名議員共同造勢，姚日前已與黨籍北市議員參選人合拍定裝照，將在黨籍議員參選人競選總部掛設合體宣傳看板，預計九月前就會全部完成。

地方操盤人士表示，台北市黨部前主委黃承國上任後，這樣的聯合競選方式也推行到台北市各區，在二○一四年大環境加持下，締造了台北市「議員全壘打」的佳績；這次則進一步拓展到市長參選人，雖然大環境較為艱困，總是內部要先團結。

而與黨籍里長的聯合競選模式，陳正德說，交由姚辦與各里共同研議；至於其他策略，選舉「不可能一次把所有菜端上來」，但黨內都會布局，並按部就班處理。他強調，聯合競選不外乎是要拉抬整體氣勢，姚起步較晚，外界可能感覺布局還沒到位，或許也與民調低迷有關，總之，屆時所有架構組織運作成熟，情勢會較以往不同。