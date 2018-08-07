中國P2P 受害人湧北京 遭公安攔截

2018-08-07

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國上千名Ｐ２Ｐ（個人對個人）網路貸款平台受害民眾，原訂六日從各地前往證券監督管理委員會、銀行保險監督管理委員會所在的北京市西城區金融大街集會請願，但尚未接近集會地點便遭公安攔截盤查、軟禁遣返。

美國中文媒體「大紀元」曝光的公安局內部文件顯示，中共中央要求各地做好維穩工作，全力打贏「八．六」維穩安保戰，並恐嚇各地公安，稱他們是此次維穩的第一責任人，若有重點人員進京，將對他們「嚴肅追責」。

當局六日出動上千名警力、上百輛大型巴士嚴守北京金融大街一帶，在各個路口和地鐵出口盤查行人；許多請願者直接被請上巴士、送進久敬莊訪民接待中心等待遣返。此前，公安機關內部文件聲稱，掌握有進京意願者八千三百七十人，橫跨三十二個省區市，要求地方密切注意相關人員動向。許多網貸受害者證實，前往請願途中在機場、火車站、巴士站遭公安勸退，亦有民眾抵達北京後由五、六個人陪吃陪住，形同軟禁。

當局諸多強勢「維穩」的舉措已招致輿論撻伐。中國網民指出：「公安內部文件充滿粗暴和傲慢，人民去哪的自由都可以隨便限制，監控買票信息，直接抓人回派出所…，這麼做就是公然藐視法律、藐視及欺壓人民。」浙江一名網貸受害者向美國之音（VOA）哭訴，若在北京不能解決她被騙走的全部積蓄，誰還會相信政府？「警察花這麼大力氣來管我們，就沒有時間去抓那些導致社會問題的人…，我們只是在履行公民正常的合法權益」。

中國今年上半年已有七百多家Ｐ２Ｐ網貸平台發生法人跑路、投資人無法提款等問題，涉及資金高達數千億人民幣，受害者超過千萬人次。Ｐ２Ｐ網貸平台是一種提供小額借款的網路中介平台，普通投資人出借資金獲得利息回報，難以從銀行獲得貸款的小型及微型企業則可借錢周轉。由於許多Ｐ２Ｐ平台獲得地方政府背書，或自稱有國企背景，因此獲得許多投資人信任。