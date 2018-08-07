明年國防自主 佔國防總預算21％

2018-08-07

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡政府全力推動「國防自主」政策，盼建立我國軍備研製能量，由於「國防自主」政策須足額預算支應，蔡英文總統昨表示，明年度國防預算約三千四百六十億餘元，較今年成長一百八十三億餘元；攸關軍備籌獲的「軍事投資」預算約九百五十一億餘元，比今年預算增加一百卅九億元。軍事投資項目其中的七百卅六億餘元用於「國防自主」，佔明年國防預算總額逾廿一％，藉此代表政府強化國防的決心。

軍事投資約951億元

由於我國兵制調整，明年不再徵集一年期義務役男，由志願役官兵擔負防衛骨幹，加上軍方為提升募兵成效，拋出多項加給作為誘因，也使國軍「人員維持費」逐年增加，今年編列預算額度更突破一千五百億元大關，佔國防預算將近四十七％；反觀軍事投資預算自二○一六年起逐年遞減，今年編列八百五十八億餘元預算，為近五年新低。監察院去年底也公布相關報告發出警訊，擔憂人員維持費用已對軍事投資預算產生排擠效應。

為使軍事投資預算能支應「國防自主」政策，國軍明年度軍事投資預算將編列九百五十一億餘元，較今年度法定預算成長一百三十九億餘元。其中，「國防自主」預算佔七百卅六億餘元，較今年同類別預算增長二百五十億餘元。官員表示，蔡總統宣示每年國防預算穩定成長，且軍備籌獲具急迫性，因此今年將相關預算額度提高，使我國能因應當前敵情。

據透露，國防部明年度預算編列作業已進入最後階段，軍方高層考量「防衛固守、重層嚇阻」戰略，包括微型飛彈突擊艇與陸軍精準彈藥等「不對稱戰力」，可望納入明年度新建案之中。而包括沱江艦後續量產型、新型兩棲船塢運輸艦、國造潛艦、新型快速佈雷艇等，皆屬跨年度預算，將延續既定預算規劃執行。至於國造騰雲無人機、外購M1A2戰車是否順利編列預算，據悉尚在評估中。