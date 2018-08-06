補助員工18趴 救國團年花1.2億

2018-08-06

資產總額高達56億

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團財務狀況大揭密！行政院黨產會查出，中國青年救國團截至二○一七年底，資產總額高達五十六億一八七五萬元，在全台各地經營補習班、運動中心、青年活動中心，去年收入高達廿七．九億元，退休員工更享有十八％優存利息，救國團一年補貼十八％利息破一．二億元，去年實際公益支出卻僅一七七萬餘元。

實際公益支出只有177萬

黨產會將在八月認定救國團為國民黨之附隨組織，全面凍結名下財產並禁止處分，據救國團最新財報顯示，該團持有八．五億多元現金及銀行存款、不動產固定資產廿四億，投資基金高達廿六．一億元。

補習班是最賺錢金雞母

黨產會調查發現，救國團去年總收入廿七億九千九百餘萬元，在各縣市廣設六十五家終身學習中心或補習班，由縣市團委會負責經營，該收入去年高達十．九億元，補習班為救國團最賺錢「金雞母」。

其次，台灣近年運動風氣盛行，救國團承包經營管理十四家運動中心，據點遍及內湖、信義、大安、桃園、台中朝馬等地，去年運動中心收入八．八億元；成立歷史較久的十二家青年活動中心，去年收入六．八億元，旅館營收在團內排名第三。

黨產會官員表示，總團部八處一會職員並不多，去年人事薪資支出竟高達二．二億多元，立委去年曾揭露，救國團主任葛永光月領十八萬元；官員說，更離譜的是，退休員工享有十八％優存利息，救國團去年收入廿七．九億元，光支付利息補貼就花了一億二三二○萬元。

據透露，救國團過去不僅有「黨職併公職」，退休員工福利比照公務員，自己開立的存款專戶，儘管銀行定存利率僅一％多，救國團每年補貼讓利率達十八％，黨產會未來將協助救國團改革，砍掉不合理十八％。

黨產會查出，救國團近十年收入皆破廿二億元，前年更創下卅億元，因運動中心越開越多，收入自二○一四年大幅成長上億元，打著公益團體享有免稅資格，僅在二○一四年繳過一筆二○五萬元所得稅，其餘年度皆掛零。

黨產會官員指出，各青活中心、運動中心、縣市團委會員工薪資支出三．七億元，補習班老師鐘點費支出四．九億元，與創設目的有關活動支出，去年僅三千八百零一萬元，其中七百多萬元為薪資支出，青年急難救助金、獎學金支出佔一七七萬餘元，「這種懸殊比例，救國團有多愛青年啊？」