防空型沱江艦 經費增至161億

2018-08-06

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍「國艦國造」政策有重要進展，軍方官員指出，海軍司令部已與中科院完成委製協議書，將三艘「防空型」沱江級軍艦的戰系及載台建造案，交由中科院統籌執行，中科院將交由合作船廠建造，由於防空型沱江級軍艦的設計也有部分調整強化，此案總經費將由原規劃的一四四億元，提高到一六一億元。

官員表示，潛艦國造案也有重要進展，美國國務院今年四月公告「行銷核准證」後，美國相關國防廠商已可直接與我國接洽，不用再透過代理商迂迴接洽，包括美歐日及印度等六家國際廠商已與我國接觸並提出簡報，希望爭取成為台灣潛艦國造細部設計及未來施工建造階段的合作對象，印度方面更邀請海軍及台船代表，赴印度參觀潛艦造船廠。

行政院長賴清德日前接受本報專訪時，宣布明年度的國防預算額度將達到三四六○億元，較今年度國防預算增加一八三億元，據了解，賴清德本週將率國防部長嚴德發，向蔡英文總統提出重要跨年度軍事投資建軍計畫的專報。

蔡今發表國防重要談話

蔡總統今將視導海軍司令部，並為司令部內設置的「永固海疆」紀念碑主持揭牌儀式，蔡總統將針對國防建軍及國防預算議題發表重要談話。

海軍首艘沱江級軍艦服役後，基於推動「國艦國造」政策，海軍接續執行沱江級軍艦的後續十一艘艦量產案，後續艦的第一批委製案已在上週完成，由海軍與中科院完成委製協議書，將在二○二五年之前完成。

量產的沱江級軍艦為七百噸，並因應需要進行任務調整，第一批三艘為特別強化防空作戰功能的「防空型」，艦上將配備中科院自製的艦射型天劍二型飛彈（簡稱海劍二），第二批則將著重在反制中國水面艦艇，因此將是以混合搭載雄二反艦飛彈、雄三超音速反艦飛彈的「反艦型」。