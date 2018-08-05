星期專論》台灣在「自由開放的印度─太平洋」經濟有一席之地嗎？

2018-08-05

◎鄧志強（Abraham Denmark）

在最近對美國商會「印度︱太平洋企業論壇」發表的一場重要演說中，國務卿麥克．龐皮歐詳述了推動川普政府「自由開放印度︱太平洋」願景的一項經濟倡議。他表示，該區域是「未來全球經濟最重要的發動機之一」，必須以自由和開放來維繫其和平與繁榮。他明列用以促進美國在當地經濟利益的一．一三億美元投資用途，諸項新計畫包括印尼一項能源方案、在尼泊爾興建數百公里長的輸電線路，以及在蒙古開發新的長期供水資源的協議。然而，綜觀國務卿對整起新倡議的描述，並未發現台灣扮演何種角色。

龐皮歐印太新倡議 未見台灣

作為主要的經濟參與者，在美國對印太地區的任何戰略中，台灣都應該在經濟層面發揮重要作用，尤其台灣還是當地自由與開放的促進者。台灣是全世界最自由開放的社會之一，應該在此區域提升那些價值上挑大樑。龐皮歐國務卿闡明，「自由」意味治理完善，確保公民享有其基本權利與自由；「開放」則指開放的投資環境、透明度、連通性、和平解決爭端的承諾，以及各國享有開放使用海洋及空域的能力。我幾乎想像不出有誰比台灣更適合詮釋這些價值與政策。

美台互惠合作 有助區域健全

況且，台灣是美國主要貿易夥伴之一︱比以色列、俄羅斯、巴西和沙烏地阿拉伯等國家還重要︱因而應該在華府所有的經濟戰略中扮演要角。不把台灣︱或是美國在該區域的其他盟國及夥伴︱納入，對美國的利益與我們提倡的原則而言，將錯失關鍵的支持力量。

對龐皮歐國務卿宣布美國印太經濟戰略的聚焦領域︱數位經濟、能源與基礎建設︱來說，台灣無疑可以貢獻大量資源與專業知識。數十年來，台灣一直是這些領域技術創新的可靠來源。最近，剛展開的「數位國家．創新經濟發展方案」（又稱為「ＤＩＧＩ＋」），將基礎建設、人才、跨產業轉型、數位人權和智慧城市，視為台灣達成在二○二五年將數位經濟規模推升到新台幣六．五兆元（二○五九億美元）目標的要件。美國和台灣這些計畫的顯著重疊，意味著華府和台北相輔相成、合力發展台灣經濟的絕佳機會，同時也對更廣泛自由區域秩序的健全與成功有所助益。

相較一帶一路 美方倡議失色

不過，目前做得還不夠。僅區區一．一三億美元，這項經濟倡議的起步令人失望︱尤其是相較於中國推動「一帶一路」計畫投入的數千億美元。這對台灣︱以及美國在印太地區其他發展程度更高的盟國和夥伴︱也意味著機會：和美國一起運用科技、經貿交流、開發援助及軟實力，協助該區域其他地方發展茁壯。這類努力不僅可以鞏固彼此關係，也將提升美國盟國及夥伴抵抗北京經濟壓力的能力。

華府、台北和其他重要夥伴應該建立機制，在該區域的重大發展計畫上協調合作。藉由確保我們的付出能夠彼此互補，並支持對自由開放印太地區至關重要的自由主義原則，這些計畫有潛力成為該區域持續穩定與繁榮的重要源頭。

台灣還必須擔綱重要角色。它不能消極被動地無所作為，坐等世界前來敲門。相反地，台灣必須做出重大改革和投資，才能對未來印太數位經濟做出更大的貢獻。雖然台灣已提供重大助益，但還能做得更多。在桃園建立「亞洲．矽谷」的計畫，便是所需視野及雄心的極佳範例。不過，正如剛宣布的美國倡議，成功的關鍵不在遠見，而是執行及承諾投入的資源。

維繫和平榮景 台灣角色關鍵

隨著中國和美國的競爭加劇，華府已積極發展並落實其戰略的經濟要件。由於美國加入跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）遙遙無期，華府提出加強美國區域發展援助的溫和倡議值得肯定。但是，美國不能單憑一己之力︱不論是與中國競爭，還是對維繫數十年來的和平榮景至為重要的自由區域秩序︱盟國和夥伴（包括台灣）都將發揮關鍵作用。

（作者鄧志強為美國智庫「伍德羅．威爾遜國際學者中心」亞洲計畫主任；曾任美國國防部副助理部長，主管東亞事務。國際新聞中心周虹汶譯）