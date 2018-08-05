鋪路2020？ 江宜樺屢槓小英政府

2018-08-05

〔記者李欣芳／台北報導〕曾一度遠離台灣政壇的前行政院長江宜樺，去年一月籌組「長風基金會」並擔任董事長，表明要為台灣未來找出路，協助青年人連結國際。他近來因與前總統馬英九力挺「以核養綠」公投，再度槓上主張非核家園的蔡政府，引發矚目，外界也關注他未來是否角逐二○二○總統大位。

二○一四年十一月九合一選舉，國民黨空前慘敗，江宜樺在開票結果後宣布辭去閣揆，為敗選負起政治責任。卸下政務官身分後，他兩年內遠走美國東、西岸擔任訪問學者，遠離台灣政壇，前年七月又赴香港教書。不過，因他掛念台灣未來發展，去年一月結合馬政府時期的前交通部長葉匡時、前國發會主委管中閔等人，籌組長風基金會。

今年四月，江宜樺藉由長風基金會平台邀請國際政治學大師法蘭西斯．福山訪台；六月間他為探討台灣在全球政經情勢劇變中的處境與機會，也透過基金會舉辦大型國際學術研討會。

不過，江宜樺也捲入不少爭議。二○一四年太陽花學運佔領行政院，時任閣揆的他事後派人向警方提出告訴；二○一六年蔡政府上台後的首任閣揆林全，就職當天就對太陽花學運撤告，打臉江宜樺，江後來投書媒體抨擊蔡政府「只問政治，沒有是非」。

今年六月中，長風基金會會診台灣能源政策，江宜樺批判蔡政府的非核家園政策不切實際，蔡政府即隨透過經濟部回擊，指江未能全盤了解政府的政策。