冷眼集》真是黑暗力量

2018-08-05

記者鄒景雯／特稿

最近有兩個國家分別完成總統或國會的大選，一個是在東南亞的柬埔寨，一個是在非洲南部的辛巴威，這兩個國家長期執政的獨裁者，與中國一向都有非常密切的關係往來，他們的互動模式極其類似，可以作為台灣更進一步認識習近平政權的窗口。

柬埔寨是在上週日（七月廿九日）選出執政三十三年的總理洪森繼續執政，中國對柬埔寨早從毛澤東時代就開始建立戰略性的合作，是中國在中南半島抗衡越南的盟友，儘管有著古老的歷史背景，但是如何扶持搞專制的手法，卻是不斷推陳出新。

別小看這樣的國家，今年內，中國上從總理李克強，到公安部長趙克志、國防部長魏鳳和，全都訪問過柬埔寨，除了提供一億美元的軍事援助外，最受到注意的就是雙方簽署加強網路安全、打擊電信詐騙等合作協議。

更諷刺的是，早在選前，柬國最高法院已經下令解散反對黨，並且封鎖獨立媒體與非政府組織，可以說其國內根本已無真正的反對力量；但是針對這次的選舉，自己沒有全國性投票制度與經驗的中國，居然贊助了柬埔寨大約二○○○萬美元的投票站與電腦設備，以確保其快速投開票，因此，讓大家很難想像洪森政權怎麼可能不贏得大選。

辛巴威則是在七月三十日舉行總統與國會選舉，繼任獨裁者穆加比的姆南加瓦總統，無獨有偶，同樣分別與中國的雲從科技（中國用於國內監控的人臉辨識技術）、中國海康威視（視頻監控設備）簽了約，以強化其控制能力。辛國是在八月二日開票完成，當然是姆南加瓦大幅領先反對黨候選人，而該國卻在八月一日就先公布國會選舉結果，宣稱執政黨取得了三分之二多數席位，反對黨因此在首都抗議選舉不公，警方在驅離時為有效鎮壓，不惜造成六人死亡，無庸贅言，是名副其實的恐怖國度。

不僅如此，中國向外計畫性的大量輸出通信、監控設施，可謂攻城掠地、行動乖張。在非洲，華為已經占有3G/4G網絡十五％的市場，在二十個國家的電信網絡部門營運，而中國電信已將伺服器內容全數轉移到上海，今年初即傳出非洲聯盟總部的所有資料都已經被中國全面掌控。

即將由川普簽署生效的美國二○一九年國防授權法，已經禁止美軍使用華為與中興的產品，其實，按照前述這些國家的實例，何止足夠，恐怕凡是中國生產監控設備的公司，都有檢討的必要。

最近，中國山東大學學者孫文廣在家裡接受美國之音訪問，不過是批評習大大撒錢外交不得人心，當場就被中國公安破門抓人，消失不見，對付自己人更加不手軟。與這樣的國家與政權為鄰，台灣人該思索的事情，細數不盡。