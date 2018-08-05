推遲典禮 陸委會：符合國家利益

2018-08-05

〔記者鍾麗華／台北報導〕金門與中國福建泉州晉江通水儀式今天舉行，陸委會指出，中央與地方關於金門自大陸引水的立場一致，只是針對中國大陸一手對台粗暴打壓，一手刻意拉攏，我方無法接受北京軟硬兩手統戰分化，因此把與實際通水無直接相關的典禮推遲，才能符合整體國家利益與尊嚴。

陸委會表示，在金門舉辦的「金門各界見證自大陸引水」儀式活動，主要邀請對象是金門鄉親，本來就沒有邀中央政府、中國大陸方面參加。中央祝福金門引水見證活動一切圓滿順利，未來仍將全力協助金門民生用水，致力完善水資源多元化立場絕不會改變。

水利署：典禮不影響通水工程

水利署則強調，金門與中國大陸晉江通水是雙方履行商業契約行為，不論是否有舉辦通水典禮，依據契約內容，並不會影響兩岸通水時程及結果。

水利署強調，金門自大陸引水工程經行政院二○一四年核定，海底管線工程總經費十三‧五億元，政府補助八十五％，金門縣政府負擔十五％，並由金門縣政府自來水廠與陸方福建省供水有限公司簽訂購水契約，購水單價為每度原水九‧八六元，購水契約中並未明定需辦理通水典禮事宜。

水利署表示，規劃金門自中國引水是為採多元水源供應及獲得相對便宜水源，計畫中已訂定安全穩定供水機制，於引水兩端及受水池均設有檢測點，以確保水質安全；另四千噸大金海淡廠功能改善工程上月底開始試車產水，提前完工，可使金門確保自有供水比率達七十五％以上，如海底管線因故無法供水時，金門地區用水仍可由現有地下水、海淡水及湖庫水等自有水源因應。