國造萬劍彈戰術測評 具完整作戰力

2018-08-05

可攻擊福建、廣東等敵軍機場 台海防衛多重嚇阻武器

〔記者游太郎／花蓮報導〕中山科學研究院研製量產的巡弋飛彈「萬劍彈」，本月二日下午由空軍出動清泉崗的IDF戰機完成戰術測評，成功擊中設置於東南海域的多個海上標靶，並證實具備完整的作戰能力，將開始部署於IDF機隊，對中國沿海軍用機場及海上登陸船團具備攻擊能力。

官員指出，由中科院研製、射程超過兩百公里的「萬劍彈」，去年九月底曾在屏東九鵬基地外海進行「最終作戰射擊驗證」，驗證已達到原先設計的功能，開始少量撥交空軍，今年則由空軍戰術測評隊實施更嚴苛的戰術測評。換句話說，就是模擬在實戰狀況下，由IDF從掛載、升空、戰術動作、發射及是否擊毀目標，藉此驗證實戰能力。

25分鐘完成測評 全程保密

二日下午兩點，兩架IDF雙座戰機由志航基地起飛，由其中一架編號一六○八雙座機實施射擊鑑測，發射一枚「萬劍彈」實彈；另一架編號一六○四雙座機則全程追蹤、錄影，並出動一架UAV（銳鳶）無人機進行戰場監控，並將整個實況即時傳回中科院九鵬基地，兩架IDF戰機在廿五分鐘後順利飛返志航基地。

空軍對於「萬劍彈」測評相當重視，上週共出動三架IDF戰機，由清泉崗掛載前來志航基地，由於事涉敏感，特別規劃、申請至少三次空、海域射擊通報，曾因漁船闖入臨時「喊卡」，並數度更改測試時段，全程相當保密。

據指出，這枚「萬劍彈」已成功將海上目標區域多個標靶摧毀。根據空軍戰術運用規劃，「萬劍彈」是目前空軍戰機配掛射程最遠的集束炸彈，具有巡弋飛彈的功能，可從海峽中線附近投射，對福建、廣東等地區的敵軍機場、部隊集結區、裝卸區、或陣地等，以多彈頭廣泛區域實施破壞與癱瘓，經漢光電腦兵推多次驗證，已是台海防衛作戰「多重嚇阻」的重要武器之一。

空軍IDF戰機經由「翔昇計畫」提升性能後，全數均能掛載「萬劍彈」，透過GPS與慣性導引，遠程攻擊中國福建省沿海軍用機場、破壞跑道，達到阻滯戰機起降的效果。