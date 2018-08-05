蔡英文連兩天宜蘭輔選 拉抬陳歐珀

2018-08-05

花媽盼宜蘭人大團結

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨主席、總統蔡英文昨天上午率總統府秘書長陳菊到宜蘭縣羅東鎮農會，出席「二○一八縣市長候選人授旗誓師大會」；蔡英文說，民進黨做的改革，國民黨做不到，盼大家繼續支持改革、支持民進黨。陳菊則對宜蘭選情很憂心，盼宜蘭人大團結，支持民進黨讓宜蘭全勝利。

行政院長賴清德日前坦承宜蘭選情遇到空前挑戰，蔡英文也連續兩天到宜蘭輔選，為民進黨縣長參選人陳歐珀等五合一參選人拉抬聲勢。農委會主委林聰賢、代理縣長陳金德、陳歐珀都出席誓師大會，由蔡主持授旗儀式。

蔡英文指出，民進黨推動年金改革，本來要破產的軍公教年金被救回來，轉型正義也開始推動，討回不當黨產、調查真相及幫受難者爭取公道等，若非民進黨執政，這些工作不可能開始。

蔡英文說，民進黨做的改革，都是國民黨過去做不到、留下來的問題，所以才有政黨輪替，藍營卻事事反對，這很沒道理，像是民進黨推動「二○二五非核家園」，藍營說這樣不行，一定要發展核能，一定要「以核養綠」，但國民黨過去八年什麼也沒有養出來，民進黨兩年做的，比國民黨執政八年還要多。

陳菊則訴諸感性說「宜蘭的女兒回來了！」她雖在台灣各地服務，但時時不忘自己是宜蘭人。近來有很多外國媒體問她，這次宜蘭選情有把握嗎？因外媒評估並不樂觀，她聽了很難過。

陳菊指出，宜蘭過去被稱為台灣民主聖地，民進黨長期執政也被稱讚優質，但今年選情不知為何會被認為不樂觀，是不是宜蘭不團結？希望最後一百二十天，民進黨好好檢討與反省，守護宜蘭民主聖地的價值。