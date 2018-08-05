柯文哲自詡還債520億 挨批欺世盜名

2018-08-05

〔記者洪瑞琴、鍾泓良、蕭婷方／綜合報導〕台北市長柯文哲昨天到台南為新書《光榮城市》舉辦簽書會，他自言對欠債非常有意見，很多縣市負債，為了選票還加碼重陽敬老金，他「看得很不順眼」。柯文哲並指自己不到四年就還了五百二十億元的債務，就是堅持「對的事要做、認真的做，不對的事不要做」。

「對很多縣市負債看不順眼」

北市議員王世堅則認為，北市府還債是全體市民功勞，柯卻歸功於自己，柯是「欺世盜名」。

柯文哲昨在簽書會和三百五十位書迷合照，加上現場聽眾超過五百位，他一一簽名，約下午二點半開始，快六點結束。

柯文哲說，能迅速還了五百二十億元債務，就是把重要專案計畫工程的審查委員名單公佈，且一律採取「有利標」，不採「價格標」，超過二千萬元以上工程不准用價格標，理由是「低價搶標的品質都很爛」，往往會再追加預算，像前朝留下的北部流行音樂中心、北部藝術中心都追加五十％，若每個預算都追加這麼多，「以後我不用寫預算，寫『我要錢』就可以了」。

民進黨議員王世堅得知後，舉例反嗆，指環南市場也是最「有利標」，柯文哲還不是照樣追加五千九百萬元？

談到還債，北市府曾被爆料，從「捷運固定資產重置基金」借錢去還債；北市財政局長陳志銘解釋，市府向低利率的重置基金調借，是用於墊還高利率的「市政專案建設借款」及自償性債務，以減輕利息支出，實際上，二九一億元債務仍然存在，並無消失。

揭發此事的台北市議員簡舒培昨強調，依審計部報告，北市債務未償餘額雖然減少，但公債與賒借收入的保留數卻比柯上任前大幅增加。此外，北市自二○一五年向特種基金借調資金一○二九億元，至去年底為止，又再增加一百多億元，其中未支付利息還有八百七十一億元，大吃台北市特種基金豆腐，已遭審計部指正。