選情觀察》侯蘇政見牛肉直球對決

2018-08-05

記者賴筱桐／特稿

新北市是全國最大票倉，年底新北市長一役被視為二○二○總統大選的前哨戰，選情隨著總統蔡英文輔選升溫，國、民兩黨都端出政見牛肉，直球對決，在藍綠基本盤變動不大的情況下，爭取中間選民認同成為致勝關鍵。

侯友宜過去「鐵血警探」的形象深植人心，擔任新北市副市長七年多來，熟稔市政工作，尤其關注公安、婦幼及教育議題，強力拆除違建、掃蕩八大行業的鐵腕作風，獲民眾好評，出身基層的他，自詡能體察民意，總是以一句「他是我的兄弟」，展現親和力，加上新北市政府行政體系奧援，戰鬥力加倍。

擁有豐富政治歷練的蘇貞昌，已是政壇老馬，雖然卸任台北縣長多年，但當年政績依舊亮眼，一手栽培的蘇系子弟兵，如今成為政壇要角，在人脈與組織經營上，不輸給執政十多年的國民黨，而蘇貞昌最為人稱許的，就是治軍嚴謹，能發揮執行力與魄力，加上民進黨擅長打選戰，老驥不甘伏櫪，重出江湖，大有可為。

選戰初期，侯友宜身陷文化大學宿舍案風波，一直處於挨打狀態，直到開記者會親上火線說明，爭議才暫時止血；蘇貞昌則強打縣長政績牌。

侯友宜近日猛攻深澳燃煤電廠議題，質疑蘇貞昌以「安全無污染」閃躲，蘇貞昌則批侯友宜對核四重啟的立場模糊，煤電對核電，雙方電光石火，火藥味十足。

新北市政治版圖向來藍略大於綠，民進黨支持者約卅五％、國民黨四十五％，另兩成為中間選民，蘇、侯分別提出托育、都更與產業政見，若雙方都能固守基本盤，勝負關鍵將在於誰端出的政見牛肉能吸引中間選民青睞，誰就多一分勝算。