授旗蘇貞昌 蔡英文：票投會做事的人

2018-08-05

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨主席、總統蔡英文昨天下午前進新北市，為民進黨新北市長參選人蘇貞昌及市議員參選人授旗造勢，蔡英文感謝蘇貞昌願意挑起重擔，還向選民喊話：「政治沒有那麼複雜，把你手中的票投給會做事的人。」宣示年底要用盡全力贏回新北市。

民進黨輔選列車昨前進新北市，儘管傾盆大雨，民眾熱情不減，人潮擠爆會場，蔡英文率領蘇貞昌及二十九區市議員參選人進場，沿途被支持者包圍簇擁，「凍蒜」聲不斷，總統府秘書長陳菊、新北市黨部主委余天也到場助講，展現團結勝選氣勢。

酸國民黨 選舉才把前瞻當籌碼

蔡英文表示，新北市是全台人口最多的地方，也是二○一八選舉最關鍵的選區，她要對黨內同志下達命令，「用盡全力贏回新北」；治理這麼大的城市，需要有歷練、經驗、決心及執行力的人，民進黨已提出最好、最強的候選人，「沒有人比蘇院長更合適」。

蔡英文強調，她和市民一樣，期待新北市加快腳步、往前進步，但這幾年新北市發展緩慢，新北不能再浪費時間，「台灣要往前走，新北絕不能缺席。」她感謝蘇願挑起重擔，「不管是冷嘲熱諷或惡意批評，我一定會跟蘇貞昌站在一起，努力爭取為大家做事的機會。」

蔡英文也不忘批評國民黨，選前反前瞻計畫，選舉時卻把前瞻的城市重大建設，當成政治籌碼，「這種政黨我們可以信任他們嗎？」

蘇稱新北升格 市民卻降格了

蔡英文指出，中央推動重大建設，需要地方一起加速執行，「為何基隆、桃園、新竹都進步這麼快？道理很簡單，因為他們選對市長！」未來中央政策和新北市的市政規劃結合，新北市將不再是衛星城市，而是北部地區一千萬人的大舞台。

蘇貞昌感慨表示，新北升格了，市民卻降格了，偏鄉感受最深、受害最大；他諷刺說，新莊水源地污染，議會不分黨派質詢要求改善，市府兩年來用公文往返，不見官員奔走，反觀一個離開的副市長（侯友宜），房子是否違法、違規，馬上由市府副秘書長帶副局長去台北市政府，若能用這種態度處理大漢溪污染，怎會兩年都無法解決？

被質疑年紀大的蘇貞昌，也舉蘋果公司創辦人賈伯斯、台積電前董事長張忠謀為例，指兩人回鍋再創企業巔峰，重點不在於回鍋，也不是年紀，而是有沒有能力和實力。