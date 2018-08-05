授旗蘇貞昌 蔡英文：票投會做事的人

2018-08-05

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨主席、總統蔡英文昨天下午前進新北市，為民進黨新北市長參選人蘇貞昌及市議員參選人授旗造勢，蔡英文感謝蘇貞昌願意挑起重擔，還向選民喊話：「政治沒有那麼複雜，把你手中的票投給會做事的人。」宣示年底要用盡全力贏回新北市。

民進黨輔選列車昨前進新北市，儘管傾盆大雨，民眾熱情不減，人潮擠爆會場，蔡英文率領蘇貞昌及二十九區市議員參選人進場，沿途被支持者包圍簇擁，「凍蒜」聲不斷，總統府秘書長陳菊、新北市黨部主委余天也到場助講，展現團結勝選氣勢。

酸國民黨 選舉才把前瞻當籌碼

蔡英文表示，新北市是全台人口最多的地方，也是二○一八選舉最關鍵的選區，她要對黨內同志下達命令，「用盡全力贏回新北」；治理這麼大的城市，需要有歷練、經驗、決心及執行力的人，民進黨已提出最好、最強的候選人，「沒有人比蘇院長更合適」。

蔡英文強調，她和市民一樣，期待新北市加快腳步、往前進步，但這幾年新北市發展緩慢，新北不能再浪費時間，「台灣要往前走，新北絕不能缺席。」她感謝蘇願挑起重擔，「不管是冷嘲熱諷或惡意批評，我一定會跟蘇貞昌站在一起，努力爭取為大家做事的機會。」

蔡英文也不忘批評國民黨，選前反前瞻計畫，選舉時卻把前瞻的城市重大建設，當成政治籌碼，「這種政黨我們可以信任他們嗎？」

蘇稱新北升格 市民卻降格了

蔡英文指出，中央推動重大建設，需要地方一起加速執行，「為何基隆、桃園、新竹都進步這麼快？道理很簡單，因為他們選對市長！」未來中央政策和新北市的市政規劃結合，新北市將不再是衛星城市，而是北部地區一千萬人的大舞台。

蘇貞昌感慨表示，新北升格了，市民卻降格了，偏鄉感受最深、受害最大；他諷刺說，新莊水源地污染，議會不分黨派質詢要求改善，市府兩年來用公文往返，不見官員奔走，反觀一個離開的副市長（侯友宜），房子是否違法、違規，馬上由市府副秘書長帶副局長去台北市政府，若能用這種態度處理大漢溪污染，怎會兩年都無法解決？

被質疑年紀大的蘇貞昌，也舉蘋果公司創辦人賈伯斯、台積電前董事長張忠謀為例，指兩人回鍋再創企業巔峰，重點不在於回鍋，也不是年紀，而是有沒有能力和實力。

  • 總統兼民進黨主席蔡英文昨日出席新北市長參選人蘇貞昌授旗誓師大會，蔡並對黨員下達命令，「用盡全力贏回新北」。（記者方賓照攝）

    總統兼民進黨主席蔡英文昨日出席新北市長參選人蘇貞昌授旗誓師大會，蔡並對黨員下達命令，「用盡全力贏回新北」。（記者方賓照攝）

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