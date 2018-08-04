海基會、陸委會辦研習營 赴中求學注意兩岸差異

2018-08-04

〔記者施曉光／台北報導〕海基會、陸委會昨在海基會大樓合辦「赴陸求學面面觀」研習營，海基會董事長張小月致詞時表示，希望藉此活動提供學生更充足的資訊，也提醒即將赴中國大陸求學的新生了解並注意兩岸體制、社會文化等各方面的差異。

張小月表示，台灣是一個非常自由的社會，兩岸在文化、制度等各方面有相當大的差異，赴陸學生如果有任何問題，都可以向海基會求助。海基會表示，這項活動已經舉辦十一年，今年與陸委會合辦，邀請陸委會、教育部、內政部、國防部等相關政府部會說明大陸政策及兩岸文教交流概況，兩岸教育環境差異，兵役問題注意事項等相關政策與法令。

此外，美國參議院日前通過二○一九年國防授權法案，要求美國政府強化台灣防衛能力並擴大軍售，中國國台辦發言人馬曉光昨回應媒體提問時指出，堅決反對美國與台灣進行任何形式的官方往來與軍事聯繫，並強調台灣問題事關中國主權與領土完整，也是中美關係中最重要、最敏感的問題。

馬曉光還說，民進黨當局企圖挾洋自重，只會造成台海局勢更加緊張動盪，兩岸關係更加複雜嚴峻。

對此，陸委會回應，政府維繫兩岸和平穩定現狀立場一貫，中國大陸對台軍事威懾及外交打壓，一再恫嚇台灣屈從其政治訴求，升高台海及區域緊張情勢，損害各方利益，才是破壞兩岸與區域和平穩定的負面因素。

陸委會呼籲對岸正視現實，勿再重彈舊調，唯有務實透過溝通化解分歧，才有助兩岸關係良性互動。