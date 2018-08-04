中國施壓外航「改名」潛藏更大問題 人權團體呼籲 勿淪中國打手

2018-08-04

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣人權促進會等卅一個國內外人權團體昨發出聲明，針對中國發函要求各國航空公司將台灣列為中國一省的作為，發出嚴正警告。聲明呼籲各國政府及企業，秉持良知、遵守國際人權法規範，不要成為專制獨裁政權的打手。

聲明提到，中國政府鬧劇式地要外國航空公司「改名」，事實上，這個行動潛藏著更大的問題。中國政府試圖逾越其領土，將勢力擴張至國界之外，作法已經越來越肆無忌憚。

聲明提到，台灣人權工作者李明哲只因為在網路發表宣揚民主人權的言論，入境中國時，就遭中國政府強迫失蹤、任意逮捕與關押，並以「顛覆國家政權罪」判刑五年。

人權團體認為，當中國對於他國政府及跨國企業的影響力，越來越有效，各國政府及企業也紛紛予以配合時，如果未來中國政府要求這些國家及航空公司，將任何中國認為涉嫌「煽動顛覆國家政權」或「分裂國家」罪的台灣公民或人權工作者遣送至中國送審，各國政府及航空公司是否也都會一一配合？當他國政府及跨國企業也淪為專制獨裁政權的打手時，公民社會又可以向誰究責？ 向哪裡尋求有效的救濟管道？

聲明指出，中國這幾年的人權紀錄每況愈下，甚至對於香港的「一國兩制」的保證，也完全成為泡影，對於台灣在國際社會上的打壓更是不遺餘力，脅迫更多國家與台灣斷交，甚至直接侵害台灣人的言論自由、人身自由及公平審判權。