懸案23年露曙光 檢再傳喚證人

2018-08-04

〔記者蔡清華、黃建華、謝君臨／綜合報導〕廿三年前海軍二兵黃國章在南陽艦離奇落海死亡，黃媽媽奔走調查死因多年，二○一五年黃媽媽向法院調卷，發現兒子死前遭老兵凌虐的新事證，橋頭地檢署昨天上午再度開庭，傳喚邱姓證人，讓案情再露曙光。

黃國章落海死亡案，原由高雄地檢署調查，之後移交橋頭地檢署接手，目前仍為他字案，昨天上午由主任檢察官王柏敦詢問證人，黃媽媽因要北上出席軍中人權紀錄片「少了一個之後—孤軍」的首映會，昨同步在台北地檢署偵查庭接受遠距詢問，庭訊時間近一小時。

邱男是黃國章的義務役同袍，目前已在民間工作，對黃男死前是否遭老兵凌虐，已記憶模糊，全案仍待檢方釐清相關事證。

黃媽媽訊後無奈表示，檢方昨原傳喚兩名證人，只出現一人，且其說詞還是有選擇性，不過也因為這樣，說詞有一些漏洞。黃媽媽說，她看得出檢方滿認真在追查，所以都還算問到重點。

黃媽媽指出，之前軍冤會將黃國章命案移交高雄地檢署偵辦，檢方是依業務過失致死罪嫌起訴艦長馮逸成，但高雄地院以超過時效公訴不受理結案；期間她在看筆錄時，看到有一個目擊證人，有直擊一個士官和一個士兵在黃國章失蹤前一天毆打他，甚至把他的腳拉去燙傷，後來她針對此部分提告。

黃國章頭插鋼針 疑遭凌虐

一九九五年六月九日海軍南陽艦在海上執行偵巡勤務，二兵黃國章離奇落海死亡，黃媽媽為查明兒子死因，向前監委趙昌平陳情，經檢視黃屍體照片，發現黃國章頭部插有鋼針及一個三角形銳器，疑遭殺害棄屍，為此，一九九七年監察院對時任上校艦長馮逸成提出彈劾。

馮逸成也曾被雄檢認定獲悉黃男失蹤後未停航搜救，於二○一五年九月依涉業務過失致死罪將馮起訴，但高雄地院審理認定已逾追訴時效，判決不受理，檢方並未上訴而確定。