士兵黃國章落海死亡 至今真相未明 海軍司令公開向黃媽媽道歉

2018-08-04

〔記者羅添斌、凌美雪／綜合報導〕海軍士兵黃國章在一九九五年隨艦出海時離奇落海死亡，真相至今未明，海軍司令黃曙光上將昨代表海軍，公開向黃媽媽陳碧娥女士道歉、擁抱致意；黃媽媽則向總統府秘書長陳菊陳情，期望政府成立有法源依據的軍冤案調查專責單位，陳菊允諾將研究，並向總統報告。

黃媽媽追查兒死因 堅持23年

廿三年來，黃媽媽為了追查兒子死因，不斷透過各種管道尋找真相，她也成立軍中人權促進會，為軍中人權議題發聲。導演汪怡昕以黃媽媽為主角，深入軍中採訪，歷時兩年拍攝成紀錄片「少了一個之後—孤軍」，昨在國家人權博物館規劃「二○一八台灣國際人權影展」開幕首映會上放映，包括總統府秘書長陳菊、文化部次長丁曉菁、黃曙光及黃媽媽等人出席。

首映會時，黃曙光全程陪著黃媽媽觀看。黃上台致詞時，代表海軍向黃國章家屬鞠躬道歉，致詞結束走下台時，更與黃媽媽擁抱致意。

黃曙光說，當黃媽媽第一次找他談時，自己還只是個中校，但看她承受廿三年的痛苦，海軍也背負廿三年的包袱與烙印，也沒有很明確的說明，對於海軍造成她家破人亡，海軍也軍心浮動。

黃曙光表示，道歉不是要遮掩真相，「黃媽媽已經把小愛轉成大愛」。黃曙光承諾，在他任內不允許有任何霸凌、不允許有人被欺負，國軍現在已經走向現代化、透明化，希望未來軍中不會再發生同樣的事情。

黃媽媽表示，終於見到一位願意面對與承擔的將領，如果每位將領都願意這麼做，相信就沒有那麼多怨懟。

盼政府成立軍冤案調查專責單位

陳菊表示，看到黃媽媽，會想到「我們都曾經為台灣，追求最基本的人權奮鬥」。她說，蔡總統非常關心此案，而黃曙光公開代表海軍道歉，「都是我們願意檢討、反省改善，還有很多需要努力」。

「尋找我們的身世—二○一八台灣國際人權影展」，自八月四日至廿五日，每週六、日在國家人權博物館白色恐怖景美園區、二二八國家紀念館、光點華山電影館、誠品敦南店等地點輪流上映。