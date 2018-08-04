三中案開庭 張哲琛三人續境管

2018-08-04

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署日前偵結三中案，起訴前國民黨主席馬英九、中投公司前董事長張哲琛、中投前總經理汪海清等人；因張、汪與涉侵占中影股款的前立委蔡正元妻子洪菱霙，三人偵查期間的限制出境出海期限將屆，台北地院昨開庭調查，訊後認為三人仍有逃亡之虞，為確保後續審理，裁定繼續限制出境出海。

庭訊時，洪菱霙的律師主張，洪被控刑法背信、業務侵占都不是重罪，而被控證交法特別背信、非常規交易等重罪的同案被告馬英九，都沒有被限制出境，洪也不應被限制出境。

蒞庭檢察官表示，此次開庭是針對洪女三人的境管，若法官認為有必要調查馬是否該限制出境，可另開庭期調查。法官未置可否。

法官認定三人有逃亡之虞

檢察官建議法官繼續限制三人出境，認為張哲琛是留美碩士，長兄定居美國；汪海清住處被搜獲外幣帳戶，有在海外長期生活的能力；洪菱霙的香港帳戶尚有一百多萬美元犯罪所得還沒匯回台灣，三人皆有逃亡之虞。

張哲琛答辯，留美求學是四十年前的事，他已七十三歲，有多項慢性疾病，負擔不起國外昂貴的長期醫療費，已準備好要終老台灣，絕不會逃亡，強調「我要在法庭上據理力爭，還我一生清白」。

汪海清說他也有很多慢性病，沒有能力在海外生活，「我絕不會規避審判，必爭取清白，否則家人小孩沒辦法做人」。

洪菱霙的律師指出，洪女去年十一月產女，洪父也罹大腸癌三期，女兒、父親都須洪女照料，洪女絕不會逃亡。

法官裁定，從卷證看來張哲琛、汪海清涉證交法嫌疑重大，有逃亡之虞但沒必要羈押；洪菱霙還有一百萬美元未匯回國，也有逃亡之虞，裁定三人仍限制出境出海。