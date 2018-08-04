9千萬黨產是否歸國有 815開聽證會

2018-08-04

民族、民權、國家發展基金會 被認定國民黨附隨組織

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會在六月廿九日認定民族、民權、國家發展基金會為國民黨的附隨組織，凍結九千萬元財產，將於八月十五日召開「三基金會財產是否應命移轉國有」聽證會，再進一步終結使用不當黨產的三間「小金庫」。

欣裕台捐助三基金會各三千萬

黨產會表示，國民黨在二○一五年九月朱立倫擔任黨主席期間，授權以黨營事業欣裕台公司名義，共出資九千萬元，各捐助三千萬元成立民權基金會、民族基金會、國家發展基金會。

二○一六年十一月，黨產會認定欣裕台公司為國民黨的附隨組織，名下資產推定為不當取得財產，資產來自欣裕台的民族、民權、國家發展基金會，也在今年六月底被認定為國民黨的附隨組織。

據黨產會調查，國民黨是欣裕台唯一股東，持有欣裕台五億股股權，以簽訂信託契約方式交由董事陳樹等六人，讓董事會與股東會職權合一，行管會主委邱大展是民族、民權基金會代表人。

黨產會發言人施錦芳指出，本次聽證會有兩大爭點，欣裕台公司二○一五年捐助成立三基金會各三千萬元資金是否屬不當取得財產？若屬不當取得財產，是否應命三基金會將其捐助設立之資金及其孳息移轉為國有？

本次聽證會當事人有民族、民權、國家發展基金會，利害關係人將邀國民黨、欣裕台公司派人出席，五單位登記地址，剛好都在台北市中山區八德路二段二三二號的國民黨中央黨部大樓內。

黨產會查出，三基金會去年利息收入，民族基金會有十九萬七千多元、民權基金會廿四萬三千多元、國家發展基金會廿八萬六千四百多元，國民黨每月付一一七萬元向欣光華公司租中央黨部大樓，設址相同的三基金會未付租金，受黨中央資助無償使用辦公處所。

在聽證會後，黨產會將擇期召開委員會議，決定三基金會財產是否收歸國有。