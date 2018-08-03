謠言終結站》前瞻預算執行率12.89%？政院︰錯誤數據

2018-08-03

網傳內容：

政府力推8年8800億元的前瞻基礎建設計畫，盼帶動台灣產業經濟發展，外傳預算執行率僅12.89%，進度嚴重落後。

查證結果：

行政院發言人谷辣斯（Kolas）澄清，數據錯誤，有誤導之嫌，到今年第2季為止，前瞻預算的執行率已經達到75.6%。外界指稱前瞻預算執行率只有 12.89%，這是引用審計部去年底的決算報告；前瞻基礎建設計畫預算去年8月通過，到去年底的執行期間只有4個月，很多建設的前置作業才剛開始進行， 因此執行率12.89%是合理的。