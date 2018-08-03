騰雲無人機 戰力建置至少4年

2018-08-03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部正建置我國無人機戰力，除已自陸軍撥交給海軍的「銳鳶」中型無人機之外，總統蔡英文去年底也宣示，我國將建置大型無人機戰力。據了解，已數次對外亮相的「騰雲」大型無人機，目前已屬成熟產品，軍方也有意依照建軍方向，讓空軍成立「偵蒐中隊」，最快明年可編列預算，但經評估，至少仍需四到五年，才能達初步戰力。

據悉，軍方近年都有編列騰雲無人機的科研費用，部分經費置於機密預算之中，總統蔡英文宣示量產後，軍方最快明年就可將最後階段科研預算，甚至後續量產預算納入。知情人士表示，目前預算仍在評估，縱使明年起編列預算，至少也須四到五年時間，才能達成初步戰力。

騰雲無人機在展示階段時，被外界發現機翼下方新增掛架，推測可用於武裝掛載，但據悉，根據目前國軍對騰雲無人機的使用需求，仍以偵蒐、電子干擾為主，機翼下方掛架只用於掛載救難莢艙，未來是否掛載武裝，仍待軍方考量而定。據透露，騰雲無人機已屬於成熟的產品，因此未來可滿足軍種需求。

值得注意的是，中國近年也大力發展無人機部隊，「翼龍」系列無人機除已具備對地打擊能力，亦外銷給其他國家。對於我國無人機發展策略，民進黨立委蔡適應認為，我國具備地理、科研人才優勢，就現階段能量而言，如中科院有意發展航程較長的機種，可能須建立衛星導引系統；另外，我國反無人機能量已日趨成熟，都是國軍未來建軍時應考量的重點項目。