缺人才缺訓練空域 銳鳶戰力打折

2018-08-03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院自行研發的中型無人飛行載具「銳鳶」無人機，遭審計部指出有「未設置起降機場」、「飛行總時數偏低」等缺失。據了解，銳鳶無人機成軍以來遭遇許多狀況，在成軍之際，未即時與民航局等單位協調常態飛行空域，且人才培育近年才逐步上軌道，都是該無人機飛行頻次偏低原因。

銳鳶無人機原為陸軍航空特戰指揮部下轄「戰術偵蒐大隊」所有，原採購卅二架，軍方考量，該款無人機應用於我國周遭海域偵蒐任務，因此在去年九月「連人帶機」移編給海軍艦隊指揮部。

海軍昨回應表示，該單位移編後，皆在屏東機場與附近空域實施飛訓與聯合監偵任務，現階段各機飛訓時數均採「各機輪訓」方式實施，均衡並符合要求。

陸軍二○一○年啟動「銳鳶專案」採購無人機，並在二○一三年九月成軍，服役至今歷程並非一帆風順，該機原訂二○一二年成軍，但為確保該機飛行穩定性與安全性，因此延後一年成軍。

另據透露，戰術偵蒐大隊成軍之際，由於訓練空域問題，使得該機飛行時數一度偏低，加上人才培育計畫執行亦不順遂，導致能執行該機日夜間起降的操作人員人數一度不足。審計部發布的一○二年中央政府總決算報告，亦點出上述缺失。

除此之外，屬中型無人機的銳鳶無人機，不像「紅雀」小型無人機等採人員拋飛，需要至少三百公尺長的跑道起降，審計部報告指出，職司我國北部防衛工作的第三作戰區，至今尚無銳鳶無人機起降專用機場，目前仍安排人員和飛機，一併至台東志航基地移地訓練。對後續演訓與北部訓場尋覓，相關人士表示，尚在研議中。