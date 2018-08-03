7架銳鳶無人機 3年飛不到10小時

2018-08-03

未建起降機場 飛行時數偏低

〔記者鍾麗華／台北報導〕為提升地面防衛作戰及沿海偵蒐能力，陸軍司令部建置無人飛行載具系統（ＵＡＳ），但審計部指出，陸軍司令部未於北部建置無人飛行載具（ＵＡＶ）起降機場，且有七架ＵＡＶ累計三年飛行時數竟未達十小時，飛行時數嚴重偏低，悖離原訂作戰運用構想，也減損裝備使用效益，對此，國防部表示，已經議處相關人員。

陸軍司令部匡列預算卅五．五億元執行「銳鳶專案」，籌購八套ＵＡＳ，並於二○一二年二月全數交裝完竣，在二○一四年三月保固期限屆滿後，委由中科院執行維修保養工作，從二○一四年四月至二○一七年底共計編列委修費用四．四億元。

審計部報告點出缺失

審計部在「一○六年度中央政府總決算審核報告」指出，陸軍司令部未於第三作戰區建置ＵＡＶ起降機場，致原預計部署的十二架ＵＡＶ因偵蒐範圍受限於最大導控距離一百公里，僅能運用台東志航基地執行飛行訓練，無法達成於第三作戰區範圍內執行日夜間近海及泊地偵蒐，影響平時飛行訓練及戰時情報偵蒐任務。

根據報告，陸軍司令部呈報國防部核定每年飛行總時數五七六小時，僅為依整體後勤支援計畫書參數設算飛行總時數三千六百小時的十六％，嚴重偏低。各偵蒐中隊均已部署成軍，並陸續建置起降機場，每年耗費鉅額公帑保養維修，不僅未能達成年度飛行時數目標，甚至有七架ＵＡＶ累計三年飛行時數未達十小時。

審計部表示，ＵＡＶ於保固期限屆滿後發生兩次一級飛安事故，造成無人機毀損無法修復，其中對於失事主因須由中科院完成檢測分析者，迄未督促該院查明失事肇因；至於已認定人為因素為失事主因者，尚未依規定追究裝備損毀責任，且均未辦報損事宜。

國防部表示，陸軍已檢討北部地區偵蒐一中隊進駐台東志航基地，採「移地訓練」方式執行飛行訓練，提升訓練成效與飛行時數。至於七架ＵＡＶ飛行時數過低、飛安事故，均已議處相關人員。去年九月，陸軍航特部戰術偵蒐大隊正式移編海軍艦隊指揮部，海軍艦隊指揮部並將今年飛行時數訂定為一二二一小時，後續將再依實際情況滾動式調整。