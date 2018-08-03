核四vs.深澳電廠 蘇侯隔空叫陣

2018-08-03

〔記者林欣漢、葉冠妤／新北報導〕核四重啟和深澳電廠成為新北市長交鋒議題。民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨到貢寮區仁和宮參拜，他質疑國民黨最近倡議重啟核四廠，國民黨新北市長參選人侯友宜應該講清楚、說明白，對於重啟核四究竟是贊成還是反對？

蓋不蓋深澳電廠 侯要蔡大聲講

侯友宜昨參加活動時表示，反空污與政治無關，攸關國民健康，蔡英文總統週六將到新北市為蘇貞昌授旗造勢，希望她當天可以就深澳電廠議題明確表態，如果不蓋就勇敢地大聲講出來，讓北北基桃宜的五縣市民眾都放心，「那不叫功德無量，那是妳（蔡總統）應該要做的事。」

挺不挺重啟核四 蘇籲侯說明白

蘇貞昌昨表示，過去在國民黨執政的時候強推核四廠，讓貢寮居民怨嘆不已，經過民進黨一再努力，終於讓非核家園入法，他擔任民進黨主席時曾進入總統府跟馬英九辯論，希望終結核四，社會各界的民意壓力最後逼得馬決定封存核四，但現在馬卻想要重啟，將貢寮居民連續好幾代的抗爭、三十年的努力與全民共識視為無物，過去的努力就白費了。

蘇貞昌表示，作為國民黨新北市長參選人的侯友宜，必須講清楚、說明白，對於重啟核四廠究竟是贊成還是反對？不能閃躲。

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群回應表示，核四燃料棒早就在蔡政府的黑箱操作下送回美國，現在談核四的意義何在？老縣長精通選舉，想用選舉口水來轉移焦點，現在有超過五成的選民拒絕深澳燃煤電廠，老縣長自稱是最愛新北的執政黨候選人，就應該回應選民的期待，八月四日當面向蔡總統請命，拒絕深澳燃煤電廠。