監院諮委 陳長文未獲續聘

2018-08-02

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院昨起新聘十三名諮詢委員，包括胡佛、劉光華、趙榮耀、李伸一、許玉秀、周陽山、劉玉山、廖元豪、林鉅鋃、高英茂、周桂田、李復甸、廖福特。遭監委陳師孟質疑的律師陳長文、天下文化創辦人高希均未獲續聘。

陳師孟質疑恫嚇監委

陳師孟上任之初，揚言要辦馬、扁案的「恐龍法官」，前總統馬英九、陳長文發起「反妨害司法公投聯盟」反制；陳師孟當時質疑「監院諮詢委員恫嚇監委」，況且陳長文不是憲法權威，而是前總統馬英九御用律師，要求監院不再聘任陳長文。新舊監委為了陳長文是否適任問題，今年二月監院談話會一度激辯。

監院諮委兩年一聘，上屆聘任十二名諮委，任期至上月底屆滿，僅胡佛、劉光華、趙榮耀、李伸一等人獲續聘，而政治色彩濃厚的陳長文、高希均、吳清基、張麟徵、李念祖等人未獲續聘。不過，陳師孟昨認為，本屆諮委名單仍有不少「馬友友」，諮委應展現監院高度，「不是用來庇護馬英九的」。

陳師孟認為，陳長文過去太為馬英九「賣命」，未獲續聘是「罪有應得」。新監委上任後要查「馬案」，屢被資深監委封殺，不過，本月開始委員會改組後，新監委已開始著手查「馬市長」的案子以及「三中案」，如監院還找陳長文當諮委，就實在太荒謬了。

曾任台大經濟系教授的陳師孟也表示，高希均在台灣經濟學界連排名前五十都進不了，「說陳長文是憲法權威、高希均是經濟權威，這是開什麼玩笑？」