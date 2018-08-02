林為洲再秀民調 仍勝楊10.5％

2018-08-02

〔記者林良昇、施曉光、黃美珠／綜合報導〕國民黨昨在新竹縣召開行動中常會，立委林為洲搶在中常會前，公布第二波新竹縣長選舉民調，結果顯示他的支持度大勝國民黨提名的新竹縣長參選人楊文科，民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩支持度則是些微上升。林為洲分析，這是初選制度被破壞的必然結果，才讓其他黨得利。

徐欣瑩支持度反上升

林為洲說，從兩次民調數據來看，如果他代表參選，支持度本來可以贏很多，現在就是他也只小贏徐欣瑩。楊文科則從原來贏三個百分點，變成輸給徐欣瑩，這是國民黨自亂陣腳所致。

林為洲堅持參選新竹縣長，國民黨新竹縣黨部建議開除黨籍，國民黨中央考紀委員會決定三日召開會議，並通知林為洲出席，但林為洲已表達只會提書面說明，不會現身。黨內咸認，既然林無意懸崖勒馬，考紀會可望同意開鍘，並提報中常會決議通過。林為洲說，他已做好最壞打算，就算被黨中央開除黨籍，也只是求仁得仁，「他們沒資格審訊我！」

國民黨主席吳敦義昨日出席在新竹縣的行動中常會後受訪回應，「那是他的自由，他要宣布脫黨，我們也沒辦法阻止。」

林為洲昨公布第二波新竹縣長選舉民調結果，在黨內互比的部分，林為洲支持度卅一％，楊文科廿．五％，林為洲大勝楊文科十．五個百分點。

在黨外對比部分，若是楊文科、鄭朝方、徐欣瑩三人參選，楊支持率廿五．九％、鄭七．二％、徐卅．五％，都不支持十七．二％、沒反應十九．二％，由徐勝出；若是林為洲、鄭朝方、徐欣瑩等三人對決，林支持率卅二％、鄭六．七％、徐廿八．三％，都不支持十六％、沒反應十七．一％，則變成林勝出。