華興育幼院24億資產 擬收歸國有

2018-08-02

黨產會查出 早年資金多來自勞軍捐

〔記者李欣芳／台北報導〕由蔣宋美齡一手創辦的華興育幼院，長期與婦聯會關係密切，其總資產達廿九．四億元，堪稱全台最有錢育幼院。行政院黨產會委員昨透露，華興育幼院早年資金來源長期倚賴勞軍捐，該院有一筆特種基金多達廿四億元，未來應優先追回。

總資產逾29億 最有錢育幼院

黨產會委員昨透露，黨產會已認定婦聯會是國民黨的附隨組織，而由歷史脈絡來看，華興育幼院是婦聯會的附隨組織，黨產會未來擬舉行聽證會，認定華興育幼院是「國民黨附隨組織的附隨組織」；亦即，華興育幼院也是國民黨附隨組織，再禁止其處分財產，最後將這筆廿四億元特種基金收歸國有。

根據黨產會調查，華興育幼院是當年國府從一江山、大陳島撤退來台之際，蔣宋美齡召集台灣省主席嚴家淦、財政部長徐柏園、內政部長王德溥等人研議下，在四十四年成立，最早將台北萬華大理街的糖廠公司充當臨時院址，之後再搬至陽明山。

將認定附隨組織的附隨組織

華興育幼院在當時成立的名稱為「財團法人台灣省中華婦女反共抗俄聯合會華興育幼院董事會」，依婦聯會華興育幼院組織章程，收容名額定為六百名，後來才更名為華興育幼院，由其早期成立的名稱，可看出是婦聯會的下轄機構。

黨產會委員指出，根據黨產會從婦聯會取得的內部資料，六十七年六月廿一日由國民黨中央社工會副主任鄭森棨邀集總政戰部、婦聯會、軍人之友社等單位舉行的勞軍捐捐款協調小組第四十次會議，該次會議分配前一年勞軍捐四．二億元，屬於婦聯會附隨組織的華興育幼院就分配到六百萬元勞軍捐；未來有機會在年底前舉行的華興育幼院聽證會中，要求對方就其特種基金的來源提出合理解釋，若提不出合理解釋，黨產會將進行附隨組織認定等處分。

黨產會掌握，華興育幼院在一○五年總資產廿九．四億元，其中最大一筆為特種基金廿四億元，其餘還有不動產與固定資產等。