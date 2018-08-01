被指佔用國有房地 軍友社：該繳的都有繳

2018-08-01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕黨產會質疑軍友社佔用多處國有土地及建物，軍友社回應表示，台北、台中、高雄的土地屬國防部所有，皆按照規定繳交地價稅；至於房產部分，是軍友社早年透過勞軍捐、募款籌建。對於審計部認定建物產權屬國防部，軍友社已協請律師和國防部討論未來解決之道。

國防部：將訂定國有房地使用規範

國防部則說，將秉依法行政原則，專案訂定雙方使用國有房地規範。

至於地權屬地方政府的花蓮、台東國軍英雄館，軍友社表示，稅金等應有支出「該繳的都有繳」。

軍友社表示，由於部分資料年代久遠，包括建物興建資金募集、地籍等資料仍有部分不完整，軍友社仍在找相關證明，和國防部或其他單位討論未來使用規範，都會「按照規定來」。軍友社亦主動提供資料給黨產會，供該單位調查釐清事件始末與真相。

對於台北、台中、高雄等三處國軍英雄館建物產權，國防部表示，尊重軍友社說明，將全力配合黨產會函查相關資料。

另依據監院調查報告，審認台北、台中、高雄三處國軍英雄館，由軍友社出資、募款號召新建或重建，在服務官兵宗旨未終止前，國防部應維護軍友社使用權益。

國防部表示，為周延兼顧國有財產管理及維護軍友社使用台北、台中、高雄國軍英雄館權益的立場，秉依法行政原則，將專案訂定雙方使用國有房地規範，並陳報行政院，使軍友社能繼續執行官兵膳宿接待等服務工作，永續軍人、榮民及其眷屬服務照顧。